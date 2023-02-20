مواعيد مباريات الإثنين 20 فبراير.. مواجهتان في الدوري.. ومواجهة جديدة لإمام مع ميتيلاند

تستأنف اليوم مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FIGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الداخلية × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

إنبي × طلائع الجيش.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإسباني

خيتافي × فالنسيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

تورينو × كريمونيسي.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما

جنوب السودان × الكونغو 7:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

أوغندا × جمهورية إفريقيا الوسطى - 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

البطولة العربية لأندية الطائرة

الأهلي يفتتح مبارياته بمواجهة مصافي الشمال العراقي في تمام الثامنة مساء على صالة استاد القاهرة.

الدوري البرتغالي

بنفيكا × بوافيشتا.. 11:15 مساء - تطبيق شاهد VIP سبورتس.

تشافيس × سبورتنج لشبونة.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد VIP سبورتس.

دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي × شباب أهلي دبي.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس afc.

الفيصلي × فولاد - 5:00 مساء - بي إن سبورتس afc.

الدوري الدنماركي

فايبورج × ميتيلاند.. 8:00 مساء.

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