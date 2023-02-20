مواعيد مباريات الإثنين 20 فبراير.. مواجهتان في الدوري.. ومواجهة جديدة لإمام مع ميتيلاند

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 10:39

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

تستأنف اليوم مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FIGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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الداخلية × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

إنبي × طلائع الجيش.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإسباني

خيتافي × فالنسيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

تورينو × كريمونيسي.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما

جنوب السودان × الكونغو 7:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

أوغندا × جمهورية إفريقيا الوسطى - 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

البطولة العربية لأندية الطائرة

الأهلي يفتتح مبارياته بمواجهة مصافي الشمال العراقي في تمام الثامنة مساء على صالة استاد القاهرة.

الدوري البرتغالي

بنفيكا × بوافيشتا.. 11:15 مساء - تطبيق شاهد VIP سبورتس.

تشافيس × سبورتنج لشبونة.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد VIP سبورتس.

دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي × شباب أهلي دبي.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس afc.

الفيصلي × فولاد - 5:00 مساء - بي إن سبورتس afc.

الدوري الدنماركي

فايبورج × ميتيلاند.. 8:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

ميتيلاند إمام عاشور الدوري المصري
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