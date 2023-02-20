مواعيد مباريات الإثنين 20 فبراير.. مواجهتان في الدوري.. ومواجهة جديدة لإمام مع ميتيلاند
الإثنين، 20 فبراير 2023 - 10:39
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FIGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الداخلية × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.
إنبي × طلائع الجيش.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الدوري الإسباني
خيتافي × فالنسيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
تورينو × كريمونيسي.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما
جنوب السودان × الكونغو 7:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
أوغندا × جمهورية إفريقيا الوسطى - 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
البطولة العربية لأندية الطائرة
الأهلي يفتتح مبارياته بمواجهة مصافي الشمال العراقي في تمام الثامنة مساء على صالة استاد القاهرة.
الدوري البرتغالي
بنفيكا × بوافيشتا.. 11:15 مساء - تطبيق شاهد VIP سبورتس.
تشافيس × سبورتنج لشبونة.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد VIP سبورتس.
دوري أبطال آسيا
الهلال السعودي × شباب أهلي دبي.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس afc.
الفيصلي × فولاد - 5:00 مساء - بي إن سبورتس afc.
الدوري الدنماركي
فايبورج × ميتيلاند.. 8:00 مساء.
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