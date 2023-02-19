انتصار غائب منذ 2006.. برشلونة يهزم قادش في "كامب نو"

حقق برشلونة الفوز على قادش بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني والتي أقيمت بملعب كامب نو.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 59 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، ليحافظ على الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة.

انتصار غائب من عام 2006

وحقق برشلونة أول فوز له على قادش في ملعب كامب نو منذ عام 2006.

وكان آخر انتصار لبرشلونة على قادش بملعب كامب نو في 29 أبريل من عام 2006 بهدف الأسطورة البرازيلي رونالدينيو.

بعدها هبط قادش من الدوري الإسباني وعاد في عام 2020، ولعب مع برشلونة مرتين في ملعب كامب نو فاز مرة وتعادل أخرى.

وصف المباراة

أجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عدة تغييرات على تشكيل فريقه لتعويض الغيابات مثل بيدري وعثمان ديمبيلي ورونالد أراوخو.

بادر برشلونة بالهجوم وكانت له عدة فرص خطيرة في الشوط الأول.

وانطلق جافي من الناحية اليمنى وأرسل عرضية خطيرة أبعدها دفاع قادش في الوقت المناسب من أمام ليفاندوفسكي.

وتوغل فيران توريس داخل منطقة الجزاء مراوغا دفاع قادش وسدد كرة مرت جوار القائم.

وهذه المرة أهدر ليفاندوفسكي فرصة التسجيل بعد عرضية من الناحية اليمنى قابلها بضربة رأسية مرت بعيدا عن المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول نجم سيرجي روبيرتو في تسجيل هدف تقدم برشلونة في الدقيقة 43.

وجاء الهدف بعدما مر فيران توريس من الناحية اليمنى وأرسل عرضية قابلها ليفاندوفسكي بضربة رأسية أبعدها الدفاع من على خط المرمى، ليتابعها روبيرتو بتسديدة في الشباك الصفراء.

ورفض ليفاندوفسكي إنتهاء الشوط الأول دون أن يسجل ليضع الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 45.

وجاء الهدف بعدما استلم ليفاندوفسكي الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد على يمين الحارس محرزا هدف برشلونة الثاني.

لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثنائية دون رد.

في الشوط الثاني حاول قادش التسجيل، وبالفعل سجل هدفا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحكم لم يحتسبه بسبب خطأ ضد تير شتيجن حارس برشلونة.

وشارك فرانك كيسي في الشوط الثاني بدلا من فرينكي دي يونج، كذلك دخل البرازيلي رافينيا بدلا من ليفاندوفسكي.

وأهدر قادش هدفا مؤكدا في الدقيقة 80 عن طريق كريس راموس الذي اخترق منطقة جزاء برشلونة وسدد كرة تصدى لها تير شتيجن واصطدمت في القائم.

وكاد أيضا أنسو فاتي أن يسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 85 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى لكن الكرة مرت بعيدا عن المرمى.

لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بهدفين، وذلك قبل مواجهة مانشستر يونايتد في إياب دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي.