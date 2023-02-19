أحمد ساري يتولى تدريب منتخب السويس

أعلن نادي منتخب السويس عن تولي أحمد ساري مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ويأتي تعيين ساري بعد رحيل ياسر الكناني الذي رحل بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

ولعب منتخب السويس تحت قيادة الكناني 18 مباراة، حقق خلالها سبعة انتصارات وخمس تعادلات وتلقى ست هزائم.

ويستعد منتخب السويس لمواجهة بتروجيت في الجولة الـ19 من مباريات الدرجة الثانية.

ويتواجد منتخب السويس في المركز الثامن لمجموعة القاهرة برصيد 26 نقطة من 18 مباراة.

وتغير 47 مدربا بين فرق الدرجة الثانية في الموسم الحالي، وهم:

1-إقالة أحمد كمال من كهرباء الإسماعيلية وتعيين صلاح أبو الفتوح بعد الجولة الثانية.

2-إقالة عبدالناصر محمد من الإنتاج الحربي بعد الجولة الثانية وتعيين سيد عيد.

3-استقالة سعيد إبراهيم من الألومنيوم بعد الجولة الثالثة وتعيين حسن خيري.

4-استقالة نادر السيد بعد الجولة الثالثة من مركز شباب طامية وتعيين فؤاد سلامة.

5-استقالة محمد عبد الله من بايونيرز بعد الجولة الرابعة وتعيين حسن موسى.

6-استقالة حسن خيري من الألومنيوم بعد مباراة الجولة الرابعة وتعيين أبو طالب العيسوي.

7-استقالة حاتم حسن بعد الجولة الرابعة من الهلال وتعيين حوده الترك.

8-استقالة أحمد عبد الغني من الفيوم بعد الجولة الرابعة وتعيين خالد إينو.

9- استقالة امير عزمي مجاهد من تدريب المنيا بعد الجولة الرابعة وتعيين شريف الخشاب.

10- استقالة هاني عرفه المدير الفني لنادي الإعلاميين بعد الجولة الرابعة وتعيبن علاء إبراهيم.

11- استقالة هيثم سمير من تدريب المدينة المنورة بعد الجولة الرابعة وتعيين شديد قناوي.

12-استقالة محمد حسن من تدريب مستقبل وطن بعد الجولة الرابعة وتعيين سامر عبد الرحمن.

13-استقالة صلاح ابو الفتوح من كهرباء الإسماعيلية بعد الجولة الرابعة وتعيين أشرف خضر.

14-استقالة ايمن الجمل من كفر الشيخ بعد الجولة الخامسة وتعيين عبد الفتاح عبد الرازق.

15-استقالة محمد صلاح من تدريب السكة الحديد بعد الجولة الخامسة وتعيين امير عزمي مجاهد.

16-استقالة حودة الترك من هلال مطروح وتعيين عبد العظيم هنيدي.

17-استقالة هيثم شعبان من بتروجت وتعيين سيد عيد.

18- استقالة محمد كابوريا من تدريب تليفونات بني سويف بعد الجولة السادسة وتعيين عماد عابدين.

19- استقالة شريف الخشاب من تدريب المنيا وتعيين محمد عبد المجيد بيبو.

20-استقالة ابو العنين شحاتة من تدريب المجد السكندري بعد الجولة السابعة وتعيين امير قيصر مؤقتا ثم ابراهيم سعيد.

21- استقالة حسام عبد العال من تدريب دكرنس بعد الجولة السابعة وتعيين سعيد صبحي.

22- إقالة رمضان السيد من تدريب الأوليمبي بعد الجولة السابعة وتعيين شريف الخشاب.

23- استقالة سيد عيد من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين حسام عبد العال.

24-استقالة حسن موسى من بايونيرز وتعيين حسن كفتة.

25-استقالة ياسر رضوان من تدريب النصر وتعيين طارق السيد.

26- إقالة علاء ابراهيم من تدريب الإعلاميين وتعيين ضياء درويش مؤقتا.

27- إقالة هشام زكريا من تدريب إيسترن كومباني وتعيين محمد صلاح.

28- إقالة محمد عبد المجيد بيبو من المنيا وتعيين نبيل محمود.

29- إقالة هيثم صالح من أسمنت أسيوط وتعيين جونزاليس.

30- رحيل ضياء درويش وتعيين ابو العنين شحاتة.

31- رحيل حسن كفته من بايونيرز وتعيين عيد مرازيق.

32-رحيل كرم جابر من العبور وتعيين هاني العقبي.

33- استقالة ياسر عبد الواحد من الحمام وتعيين تامر فاروق.

34-استقالة عبد اللطيف الدوماني من نبروه وتعيين ياسرعبد الواحد.

35- استقالة حسام عبد العال من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين مصطفى عبده.

36- استقالة أشرف عرب من تدريب النصر للتعدين وتعيين حسن عبد المنعم.

37-استقالة شريف الخشاب من تدريب الأوليمبي وتعيين حسام عبد العال.

38-استقالة محمد صلاح من تدريب إيسترن كومباني.

39-استقالة فؤاد سلامة من تدريب مركز شباب طامية.

40-استقالة هاني العقبي من تدريب العبور وتعيين عطية السيد.

41-استقالة ابراهيم سعيد من تدريب المجد السكندري وتعيين حودة الترك.

42-استقالة رضا عطيطو من كهرباء الإسماعيلية وتعيين أحمد العجوز.

43- استقالة أحمد ساري من تدريب المنصورة وتعيين ياسر تحسين.

44- استقالة عماد عابدين من تدريب تليفونات بني سويف وتعيين فؤاد سلامة.

45_ استقالة سعيد صبحي من دكرنس وتعيين سعيد عبد العزيز.

46_ استقالة كمال الزين من شبان قنا وتعيين حمادة الخطيب.

47 - استقالة ياسر الكناني من منتخب السويس وتعيين أحمد ساري.