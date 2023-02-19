بدعوة من وزير الرياضة.. روي فيتوريا يلتقي رئيس وزراء البرتغال
الأحد، 19 فبراير 2023 - 23:28
كتب : FilGoal
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا للشباب - رحلة تنقيب عن أسرار جيل الكرة المصرية الجديد تشكيل شباب مصر - مخلوف في حراسة المرمى.. وبلال مظهر يقود الهجوم أمام موزمبيق أمم إفريقيا للشباب - لاعب الأهلي يعوض صلاح باشا في قائمة مصر وليد العطار: الملاعب جاهزة لاستضافة أمم إفريقيا للشباب.. ومعسكر للحكام مواجهات قوية.. مواعيد مباريات مصر في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما والقنوات الناقلة فيتوريا قبل مواجهتي مالاوي: الإعداد لكل الاحتمالات يقربنا من النجاح منتخب الشباب يتعادل مع أوغندا استعدادا لأمم إفريقيا تشكيل منتخب الشباب - بلال مظهر أساسي أمام أوغندا.. وعنصر نسائي في طاقم التحكيم