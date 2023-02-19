بدعوة من وزير الرياضة.. روي فيتوريا يلتقي رئيس وزراء البرتغال

كرنفال أمم إفريقيا للشباب - رحلة تنقيب عن أسرار جيل الكرة المصرية الجديد

تشكيل شباب مصر - مخلوف في حراسة المرمى.. وبلال مظهر يقود الهجوم أمام موزمبيق

أمم إفريقيا للشباب - لاعب الأهلي يعوض صلاح باشا في قائمة مصر

مواجهات قوية.. مواعيد مباريات مصر في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما والقنوات الناقلة

فيتوريا قبل مواجهتي مالاوي: الإعداد لكل الاحتمالات يقربنا من النجاح