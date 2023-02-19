بعد إهداء الهدف لأتسو.. محمد قدوس يكشف سبب عدم حصوله على إنذار رغم خلع قميصه

الأحد، 19 فبراير 2023 - 22:24

كتب : FilGoal

هدف محمد قدوس لاعب غانا في كوريا الجنوبية

كشف محمد قدوس لاعب أياكس ومنتخب غانا سبب عدم حصوله على إنذار بعد خلع قميصه أثناء احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك سبارتا روتردام بالدوري الهولندي.

محمد قدوس

النادي : أياكس

كريستيان أتسو

النادي :

وفاز أياكس على سبارتا روتردام برباعية دون رد اليوم الأحد في الجولة 22 من الدوري الهولندي.

وعقب تسجيله لهدف خلع قدوس قميصه وظهر واحد آخر كُتب عليه "ارقد في سلام يا أتسو"، جاء ذلك تكريما لزميله في المنتخب الذي فقد حياته جراء الزلزال الذي ضرب تركيا قبل عدة أيام.

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وعن الاحتفال قال: "هذا الهدف من أجل أتسو، الكل يعرف ما حدث في تركيا".

وواصل "اخترت القيام بذلك لأن أتسو شخص عزيز علي، لكن هذا الاحتفال كذلك لكل العائلات التي تضررت".

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وأكمل قدوس "لقد تعلمت الكثير من مشاهدة أتسو لقد كان ينصحني باستمرار، كل ما قدمته اليوم كان من أجله، إن لم أسجل كنت سأظهر القميص عقب المباراة".

وكشف قدوس عدم حصوله على إنذار جراء احتفاله وقال: "هناك أشياء أكبر من قواعد كرة القدم، الحكم جاء لي وقال لي إن خلع القميص غير مسموح، لكنه يتفهم الموقف، أنا ممتن للحكم وأقدر ما فعله".

أياكس غانا كريستيان أتسو محمد قدوس
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