آس: شكوك حول مشاركة ثلاثي ريال مدريد أمام ليفربول

الأحد، 19 فبراير 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

ريال مدريد

تحوم الشكوك حول مشاركة ثلاثي ريال مدريد كريم بنزيمة وأورلين تشواميني وتوني كروس أمام ليفربول.

ويخرج ريال مدريد لمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يتواجد الثلاثي في قائمة مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا أمس السبت في الدوري الإسباني.

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وبحسب صحيفة "آس"، فإن الثلاثي لم يتدرب مع ريال مدريد اليوم الأحد مع تبقي يوم واحد على السفر إلى إنجلترا.

وتدرب كريم بنزيمة بمفرده اليوم الأحد وشارك مع الفريق في بعض الأجزاء من الجانب البدني دون أن يتواجد في باقي المران مما يدل على أنه لم يتعاف بعد من الانزعاج الذي شعر به أمام إلتشي.

ويغيب توني كروس بسبب التهاب في المعدة والأمعاء وهو ما تسبب في غيابه عن آخر مباراتين، ويعتمد الأمر على ما إذا كان قد تعافى جسديا لأنه في هذا المرض التي عانى منها فقد الكثير من وزنه.

ولم يتواجد تشواميني في قائمة ريال مدريد أمام أوساسونا بسبب الإصابة بالانفلونزا وبالتالي فإن غيابه عن التدريبات يوم الأحد أمر منطقي ومن المنتظر أن يستطيع السفر إلى ليفربول.

ولعب ريال مدريد مع ليفربول تسع مرات من قبل، حيث فاز الفريق الإسباني بخمس مباريات مقابل ثلاث لليفربول وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ريال مدريد ليفربول الدوري الإسباني
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