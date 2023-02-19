مجموعة مصر – احتفال على طريقة راشفورد.. السنغال تفوز على نيجيريا

فاز منتخب السنغال على نيجيريا في كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد.

والتقى المنتخبان في استاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

سجل هدف المباراة الوحيد سوليماني فاي في الدقيقة 40 بعد متابعته كرة مرتدة من تصدي حارس نيجيريا لتسديدة ناثانيل نوسو.

واحتفل لاعب منتخب السنغال بهدفه على طريقة لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد.

وشهدت المباراة طرد لأحمد عبد الله لاعب نيجيريا عقب حصوله على إنذارين.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب السنغال المجموعة مبكرا بثلاث نقاط يليه كل من مصر وموزمبيق بنقطة لكل منهما.

فيما يحتل منتخب نيجيريا المركز الرابع والأخير في المجموعة بدون أي نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب نيجيريا بمصر يوم الأربعاء المقبل في منافسات الجولة الثانية في استاد القاهرة.

فيما يواجه منتخب السنغال منافسه موزمبيق.

ويتأهل للدور التالي أصحاب الصدارة والمركز الثاني من المجموعات الثلاثة بالإضافة لاثنين أفضل ثوالث إلى ربع النهائي.

ويتأهل أضلاع المربع الذهبي بالكامل إلى كأس العالم للشباب الذي سيقام في إندونيسيا في شهر مايو المقبل.