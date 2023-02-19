9 نقاط على المربع الذهبي.. يوفنتوس يتخطى سبيزيا بثنائية

الأحد، 19 فبراير 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا يحتفل بهدفه مع يوفنتوس

حقق يوفنتوس انتصارا هاما خارج قواعده على سبيزيا بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وقرر ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس عدم الدفع بالمدافع بريمير والثنائي ماتيا دي تشيليو ونيكولو فايولي في الوسط بجانب أنخيل دي ماريا وفيديريكو كييزا.

وجاء ذلك استعدادا لمباراة الإياب أمام نانت الفرنسي في إياب دور الـ32 مكرر من الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا بكل فريق في إيطاليا.

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وتقدم مويس كين الهدف الأول في الدقيقة 32 بعد متابعة لعرضية من فيليب كوستيتش.

وأنهى بديله أنخيل دي ماريا المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 66 من صناعة دانييلو.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 32 في المركز التاسع، بفارق تسع نقاط عن المقاعد المؤخلة لدوري أبطال أوروبا.

أصدرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي في وقت سابق قرارا بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري بسبب المخالفات المالية. (طالع التفاصيل)

وتوقف رصيد سبيزيا عند 19 نقطة في المركز الـ17.

يوفنتوس الدوري الإيطالي سبيزيا
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