حسام حسن رجل مباراة البنك الأهلي وسموحة

الأحد، 19 فبراير 2023 - 21:21

كتب : FilGoal

حسام حسن

حصل حسام حسن مهاجم سموحة على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

وتعادل سموحة مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة 19 من الدوري المصري.

وسجل حسام حسن هدف سموحة الأولى في المباراة.

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وإليكم أرقام حسام حسن في مباراة البنك الأهلي:

لعب حسام حسن 90 دقيقة.

وكان له 6 تسديدات على مرمى البنك الأهلي.

وحصل حسام حسن بنفسه على ركلة جزاء سموحة التي سجل منها الهدف الأول.

ولم مهاجم سموحة الكرة خلال المباراة 41 مرة، واستعاد الكرة 4 مرات.

وحصل على مخالفتين لصالحه، كما نجح في 5 من 6 التحامات هوائية.

سموحة حسام حسن الدوري المصري
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