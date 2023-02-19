حسام حسن رجل مباراة البنك الأهلي وسموحة

حصل حسام حسن مهاجم سموحة على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

حسام حسن النادي : سموحة سموحة

وتعادل سموحة مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة 19 من الدوري المصري.

وسجل حسام حسن هدف سموحة الأولى في المباراة.

وإليكم أرقام حسام حسن في مباراة البنك الأهلي:

لعب حسام حسن 90 دقيقة.

وكان له 6 تسديدات على مرمى البنك الأهلي.

وحصل حسام حسن بنفسه على ركلة جزاء سموحة التي سجل منها الهدف الأول.

ولم مهاجم سموحة الكرة خلال المباراة 41 مرة، واستعاد الكرة 4 مرات.

وحصل على مخالفتين لصالحه، كما نجح في 5 من 6 التحامات هوائية.