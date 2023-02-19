الدوري المصري - موعد مباراة أسوان أمام الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 19 فبراير 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

الهلال والأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة أسوان ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

وخسر الأهلي آخر مبارياته أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بهدف دون مقابل.

وخسر أسوان أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل.

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وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد أول: أحمد حسام

حكم مساعد ثان: أحمد نوفل

حكم رابع: أحمد محجوب

حكم الفيديو: محمد صباحي

حكم الفيديو المساعد: عمر فتحي

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

الأهلي أسوان الدوري المصري موعد مباراة الأهلي
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