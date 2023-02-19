الدوري المصري - موعد مباراة أسوان أمام الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق
الأحد، 19 فبراير 2023 - 21:12
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة أسوان ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.
وخسر الأهلي آخر مبارياته أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بهدف دون مقابل.
وخسر أسوان أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل.
وجاء طاقم التحكيم كالتالي:
حكم ساحة: محمود البنا
حكم مساعد أول: أحمد حسام
حكم مساعد ثان: أحمد نوفل
حكم رابع: أحمد محجوب
حكم الفيديو: محمد صباحي
حكم الفيديو المساعد: عمر فتحي
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.
نرشح لكم
أحمد ساري يتولى تدريب منتخب السويس دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الترجي.. القنوات الناقلة حسام حسن رجل مباراة البنك الأهلي وسموحة مؤتمر باتشيكو: كنا نستحق الفوز على فيوتشر.. أرضية الملعب والحكم ليسا جيدين الثالثة للأحمر والأولى لتماسيح النيل.. البنا حكما لمباراة أسوان مع الأهلي في الكونفدرالية - تعادل جديد بينهما.. بيراميدز بلا فوز أمام فيوتشر في مباراة الأهداف الأربعة.. تعادل مثير بين البنك الأهلي وسموحة الأهلي يخوض مرانه الأول في أسوان استعدادا لمواجهة الدوري
أخر الأخبار
أحمد ساري يتولى تدريب منتخب السويس 33 دقيقة | الكرة المصرية