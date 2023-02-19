دورتموند يهزم هيرتا برلين برباعية ليزاحم بايرن ميونيخ ويونيون برلين في الصدارة

الأحد، 19 فبراير 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

دورتموند

واصل بروسيا دورتموند انتصاراته وحقق الفوز السادس التوالي في مسابقة الدوري بالتغلب على هيرتا برلين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع دورتموند رصيده إلى 43 نقطة ليزاحم كل من بايرن ميونيخ ويونيون برلين في القمة عقب مرور 21 جولة.

وسجل كريم أديمي ودونيل مالين وماركو ريوس وجوليان براندت أهداف دورتموند الأربعة.

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وواصل دورتموند سجله بانتصارات متتالية منذ العودة عقب التوقف بسبب كأس العالم.

واستغل دورتموند تعادل يونيون برلين أمام شالكة، وخسارة بايرن ميونيخ من بوروسيا مونشنجلادباخ ليزاحم الثنائي على الصدارة.

وتتقاسم الفرق الثلاثة صدارة الترتيب بـ 43 نقطة بينما يتفوق بايرن ميونيخ بفارق الأهداف.

انتصارات متتالية

يشهد فريق دورتموند صحوة منذ العودة من توقف كأس العالم بتحقيق ثمانية انتصارات متتالية.

ونجح دورتموند في تحقيق الفوز بآخر ست مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

وعقب توقف كأس العالم نجح دورتموند في التغلب على فرق أوجسبورج وماينز وباير ليفركوزن وفرايبورج وفيردر بريمن وهيرتا برلين.

كما تغلب دورتموند على فريق بوخوم في ثمن نهائي منافسات كأس ألمانيا.

وحقق دورتموند الفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب دورتموند مباراته المقبلة أمام فريق هوفنهايم يوم السبت ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ دورتموند الدوري الألماني
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