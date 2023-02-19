تشكيل برشلونة – عودة جارسيا للدفاع وتغييرات في الهجوم أمام قادش

الأحد، 19 فبراير 2023 - 20:45

كتب : FilGoal

برشلونة ضد مانشستر يونايتد

عاد إريك جارسيا مدافع برشلونة للمشاركة في تشكيل فريقه الأساسي أمام قادش في الدوري.

ويلعب برشلونة ضد قادش في الجولة 22 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب كامب نو.

وأجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عدة تبديلات على تشكيل فريقه للتغلب على الغيابات.

أخبار متعلقة:
سان جيرمان يكشف تشخيص إصابة نيمار أمام ليل راشفورد يتحدث عن المنافسة على الدوري الإنجليزي.. وأسبوع ضخم منتظر ليونايتد تين هاج: نعرف كيف نضع راشفورد في الأماكن الصحيحة.. ويمكننا هزيمة برشلونة في هذه الحالة

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: جول كوندي – إريك جارسيا - أندرياس كريستينسن – أليخاندرو بالدي

الوسط: سيرجي روبيرتو – جافي – فرينكي دي يونج

الهجوم: أنسو فاتي – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس

ويحتل برشلونة المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بينما يأتي قادش في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة.

برشلونة الدوري الإسباني قادش
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) قادش.. فرصة خطيرة من ليفاندوفسكي مورينيو مازحا: كاسياس سيئ للغاية.. جعلته بديلا لسبب منطقي رد مفاجئ من حارس مرمى أوساسونا بعد سؤاله عن سلوك فينيسيوس أنشيلوتي: ما حدث أمام أوساسونا تقليل احترام لـ تركيا وسوريا بهدفين متأخرين.. ريال مدريد يهزم أوساسونا ويقلص الفارق مع برشلونة مؤقتا هيثم حسن ذو الأصول المصرية يخوض أول مباراة في الدوري الإسباني بقميص فياريال انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(2) ريال مدريد.. نهاية المباراة تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا وفينيسيوس.. وغياب بنزيمة أمام أوساسونا
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الترجي.. القنوات الناقلة 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد إهداء الهدف لأتسو.. محمد قدوس يكشف سبب عدم حصوله على إنذار رغم خلع قميصه 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: شكوك حول مشاركة ثلاثي ريال مدريد أمام ليفربول 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مجموعة مصر – احتفال على طريقة راشفورد.. السنغال تفوز على نيجيريا 58 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
9 نقاط على المربع الذهبي.. يوفنتوس يتخطى سبيزيا بثنائية ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) قادش.. فرصة خطيرة من ليفاندوفسكي ساعة | الدوري الإسباني
حسام حسن رجل مباراة البنك الأهلي وسموحة ساعة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة أسوان أمام الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو