تشكيل برشلونة – عودة جارسيا للدفاع وتغييرات في الهجوم أمام قادش
الأحد، 19 فبراير 2023 - 20:45
كتب : FilGoal
عاد إريك جارسيا مدافع برشلونة للمشاركة في تشكيل فريقه الأساسي أمام قادش في الدوري.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
ويلعب برشلونة ضد قادش في الجولة 22 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب كامب نو.
وأجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عدة تبديلات على تشكيل فريقه للتغلب على الغيابات.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: جول كوندي – إريك جارسيا - أندرياس كريستينسن – أليخاندرو بالدي
الوسط: سيرجي روبيرتو – جافي – فرينكي دي يونج
الهجوم: أنسو فاتي – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس
ويحتل برشلونة المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بينما يأتي قادش في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) قادش.. فرصة خطيرة من ليفاندوفسكي مورينيو مازحا: كاسياس سيئ للغاية.. جعلته بديلا لسبب منطقي رد مفاجئ من حارس مرمى أوساسونا بعد سؤاله عن سلوك فينيسيوس أنشيلوتي: ما حدث أمام أوساسونا تقليل احترام لـ تركيا وسوريا بهدفين متأخرين.. ريال مدريد يهزم أوساسونا ويقلص الفارق مع برشلونة مؤقتا هيثم حسن ذو الأصول المصرية يخوض أول مباراة في الدوري الإسباني بقميص فياريال انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(2) ريال مدريد.. نهاية المباراة تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا وفينيسيوس.. وغياب بنزيمة أمام أوساسونا