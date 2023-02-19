الثالثة للأحمر والأولى لتماسيح النيل.. البنا حكما لمباراة أسوان مع الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكم مباراة أسوان مع الأهلي ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد أول: أحمد حسام

حكم مساعد ثان: أحمد نوفل

حكم رابع: أحمد محجوب

حكم الفيديو: محمد صباحي

حكم الفيديو المساعد: عمر فتحي

ماذا قدم البنا هذا الموسم؟

أدار محمود البنا سبع مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، بجانب مباراتين في الدوري التونسي، وواحدة في دوري أبطال إفريقيا.

وأشهر البنا 22 بطاقة صفراء في سبع مباريات بالدوري المصري، واحتسب خمس ركلات جزاء.

وأشرف البنا على مباراتين للأهلي هذا الموسم، وفاز الأحمر في الأولى أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون ومقابل وفي الثانية على إنبي بهدفين دون مقابل.

المباراة هي الأولى التي يديرها البنا لأسوان هذا الموسم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري.

وتلعب المباراة على استاد أسوان.

ويبدأ اللقاء في الثالثة إلا الربع عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف وطارق حسن.