سان جيرمان يكشف تشخيص إصابة نيمار أمام ليل

الأحد، 19 فبراير 2023 - 20:24

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - ليل

كشف باريس سان جيرمان مساء اليوم الأحد تشخيص إصابة لاعبه نيمار والتي تعرض لها في مواجهة ليل.

نونو مينديز

النادي : باريس سان جيرمان

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ونشر سان جيرمان بيانا عبر موقعه الرسمي أوضح فيه تعرض اللاعب البرازيلي لالتواء في الكاحل عقب الفحوصات التي أجريت بالرنين المغناطيسي.

وأشار النادي الفرنسي إلى أنه سيكون هناك تقييم جديد لحالة الأربطة خلال 48 ساعة مع تأكيده لعدم وجود كسر.

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كما ذكر سان جيرمان أن الظهير الأيسر للفريق نونو مينديز يعاني من انتفاخ بسيط في الرباط الداخلي للركبة اليمنى مع تقييم حالته مجددا بعد 48 ساعة.

وكان سان جيرمان فاز على ليل بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

واضطر نيمار لترك المباراة مستبدلا في الدقيقة 51 جراء الإصابة.

فيما خرج نونو مينديز منها مستبدلا كذلك في الدقيقة 31.

نيمار سان جيرمان الدوري الفرنسي نونو مينديز
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