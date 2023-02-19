كرة طائرة - بعد انسحاب 4 فرق.. الأهلي في المجموعة الثانية بعد إعادة القرعة

أعادت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للكرة الطائرة مراسم القرعة بعد انسحاب أربعة فرق.

وأعلن الاتحاد العربي للكرة الطائرة انسحاب أندية الزمالك المصري وأهلي طرابلس الليبي والكويت الكويتي والقوات الفلسطيني.

وبات عدد المشاركين في البطولة 12 فريقا والأهلي ممثل مصر الوحيد في البطولة.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي القطري - الميناء اليمني - الصداقة الفلسطيني - النصر البحريني - السويحلي الليبي - كاظمة الكويتي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري - الوكرة القطري - خيبل المهرة اليمني - مصافي الشمال العراقي - بني ياس الإماراتي - السيب العماني.

ويتأهل أول أربعة فرق إلى الدور ربع النهائي والمقرر إقامته بنظام خروج المغلوب.

وتقام النسخة 41 من البطولة العربية لرجال الكرة الطائرة في نسختها 41 على استاد القاهرة خلال الفترة من 20 فبراير إلى 3 مارس.

وحصد الأهلي آخر بطولات مصر في البطولة وكان ذلك في نسخة 2020 التي أقيمت في مصر بعد الفوز وقتها على الزمالك.

ويتقاسم الأهلي والصفاقسي التونسي صدارة الأندية المتوجة بالبطولة العربية برصيد 7 ألقاب لكل منهما.