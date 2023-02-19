بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بثلاثية أمام لانس بالدوري الفرنسي

خسر نانت من منافسه لانس بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الدوري الفرنسي.

وحل نانت ضيفا على ملعب بوليرت ديليليس لملاقاته في الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

افتتح ديفيد ماتشادو أهداف المباراة في الدقيقة 35 لصالح لانس.

وعقب مرور دقيقتين فقط سجل أدريان توماسون الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وقلص فلوران موليت النتيجة بهدف أول لنانت في الدقيقة 41.

ولكن في الدقيقة 75 سجل تشارلز تراوري لاعب نانت هدفا بالخطأ في مرماه ليزيد ليضاعف النتيجة للانس.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد مع نانت منذ البداية وحتى استبداله بأندي ديلورت في الدقيقة 63.

بتلك النتيجة وصل رصيد لانس لـ49 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن مارسيليا الثالث وللأخير لقاء أقل.

ويبتعد لانس عن موناكو صاحب المركز الثاني بفارق نقطة.

فيما يتصدر باريس سان جيرمان المسابقة بـ57 نقطة.

وتجمد رصيد نانت عند 28 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

ويستعد نانت لملاقاة يوفنتوس الخميس المقبل في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وكان نانت تعادل ذهابا في إيطاليا مع يوفنتوس بهدف لمثله.