أمم إفريقيا للشباب - رشدان: هدفنا لم يكن التعادل.. وسنركز أكثر على المباراتين المقبلتين

الأحد، 19 فبراير 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

عبد الرحمن رشدان

اعتذر عبد الرحمن رشدان مدافع منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما على تعادل الفريق أمام موزمبيق في افتتاح بطولة أمم إفريقيا.

وكان منتخب الشباب قد افتتح بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما بالتعادل السلبي أمام موزمبيق.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نيجيريا ضمن منافسات الجولة الثانية من أمم إفريقيا للشباب.

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وقال عبد الرحمن رشدان عبر قناة أون تايم سبورتس: "التعادل لم يكن هدفنا أو طموحنا، نريد حصد الثلاث نقاط في كل مباراة".

وأضاف "بالنسبة للأداء الجميع قدّم ما لديه ولكن لم يحالفنا التوفيق، وإن شاء الله يكون تركيزنا أكبر في المباراة المقبلة".

واختتم رشدان تصريحاته "سعداء بتواجد عدد من الجماهير ونتمنى أن تكون الأعداد أكبر في المباريات المقبلة، نعتذر على النتيجة وإن شاء الله تكون النتيجة أفضل".

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي بالإضافة لأفضل صاحبي مركز ثالث.

بينما يصعد المتأهلون إلى المربع الذهبي لمنافسات كأس العالم 2023 في إندونيسيا.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل شباب الفراعنة على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).

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