ماجد هاني: أعتذر للجمهور.. وسنفوز بلقب أمم إفريقيا

الأحد، 19 فبراير 2023 - 19:54

كتب : FilGoal

ماجد هاني - منتخب مصر للشباب ضد موزمبيق

اعتذر ماجد هاني لاعب منتخب مصر للشباب لجماهير الفراعنة عن التعادل مع موزمبيق في بداية المشوار في البطولة.

ماجد هاني

النادي : الزمالك

مصر | تحت 20

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق سلبيا بدون أهداف في استاد القاهرة في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا للشباب 2023.

وتحدث ماجد هاني لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "بالتأكيد لسنا سعداء ولدينا أفضل من ذلك".

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وواصل "حاولنا الفوز وقدمنا كل ما لدينا لم نستطع إسعاد الجمهور الذي حضر المباراة".

وأردف "لكنني أوعدهم بالتأهل للدور التالي والفوز باللقب خاصة أنها تقام على أرضنا ولن نفرط فيها، وأعتذر لهم عن نتيجة لقاء اليوم".

وأتم ماجد هاني تصريحاته قائلا: "مباراتا نيجيريا والسنغال كل منهما بثلاث نقاط وموزمبيق حصلت على نقطة منا وسنحاول الصعود بسبع نقاط".

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية.

ويتأهل للدور التالي أصحاب الصدارة والمركز الثاني من المجموعات الثلاثة بالإضافة لاثنين أفضل ثوالث إلى ربع النهائي.

ويتأهل أضلاع المربع الذهبي بالكامل إلى كأس العالم للشباب الذي سيقام في إندونيسيا في شهر مايو المقبل.

ماجد هاني منتخب مصر للشباب كأس أمم إفريقيا للشباب
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