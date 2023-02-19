مؤتمر محمود جابر: راض عن الأداء ضد موزمبيق.. هذا سبب التعادل

أعرب محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب رضاه عن التعادل ضد موزمبيق كاشفا في الوقت ذاته سبب النتيجة السلبية للفراعنة الصغار.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق سلبيا بدون أهداف في استاد القاهرة في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا للشباب 2023.

وتحدث محمود جابر في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "طريقة منتخب موزمبيق كانت دفاعية فقط مما صعب من مهمتنا".

وأكمل "ينقصنا الإصرار في إنهاء الهجمات وكان هناك بالطبع رهبة من مباراة الافتتاح والقادم سيكون أفضل".

وأردف "دفاع موزمبيق كانت السر في قلة التسديدات من جانب لاعبي منتخب مصر وكان هناك تسرع في إنهاء الهجمة كما لم يحالفنا الحظ".

وتابع مدرب منتخب الشباب "يوسف حسن وعمر الساعي كانا قريبين من تسجيل الأهداف ولكن طريقة موزمبيق الدفاعية صعبت المهمة علينا".

أما عن بلال مظهر عبد الرحمن فقال: "بلال كان معنا من قبل ولم ينضم متأخرا للمعسكر وخاض لقاء أوغندا الودي وليس غريبا على المنتخب".

وأتم محمود جابر تصريحاته "بدأنا من الآن التحضير لمباراتنا أمام نيجيريا، نحن منتخب مصر ولا نخشى أحد سواء نيجيريا أو السنغال وأحترم الكل".

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية.