كرة سلة - منتخب مصر للسيدات يحسم تأهله إلى أمم إفريقيا بالفوز على أوغندا

حسم منتخب مصر لسيدات الكرة السلة تأهله إلى بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على أوغندا في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة.

وكان منتخب مصر لسيدات السلة قد تغلب على أوغندا في النهائي بنتيجة 74-65 بالمباراة التي أقيمت في أوغندا.

وتألقت رنيم الجداوي لاعبة منتخب مصر بتسجيل 19 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط.

وتقدم منتخب مصر منذ البداية بنتيجة 20-19 في الفترة الأولى، قبل أن يعزز تقدمه بنتيجة 40-38 مع ختام الشوط الأول.

وحاول منتخب أوغندا العودة في المباراة مجددا ولكن تفوقت لاعبات مصر بنتيجة 59-53.

وتأهل بذلك منتخب مصر إلى نهائيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس في رواندا.

وكان المنتخب المصري قد خسر في مرحلة المجموعات مباراة واحدة فقط كانت أمام أوغندا بنتيجة 86-85.

وكانت سيدات مصر قد حصدن المركز السادس في النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا والتي أقيمت عام 2021.

وحصلت وقتها نادين سلعاوي على جائزة هدافة البطولة بمعدل 16.8 نقطة في المباراة الواحدة.

ومنذ فضية نسخة 1977 لم يحقق منتخب مصر مركزا أفضل من السادس طوال مشاركاته في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت سيدات مصر قد حصدن لقب بطولة أمم إفريقيا مرتين فقط عامي 1966 و1968 وهما أول نسختين من البطولة.