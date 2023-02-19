في مباراة الأهداف الأربعة.. تعادل مثير بين البنك الأهلي وسموحة

تعادل البنك الأهلي مع سموحة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من الدوري المصري والتي أقيمت في ملعب بتروسبورت.

ورفع البنك رصيده إلى النقطة 14 في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري ويظل في مراكز الهبوط.

بينما وصل سموحة إلى النقطة 21 في المركز الـ11.

ثنائية البنك الأهلي سجلها كل من سعيدو سيمبوري وأحمد ياسر، بينما سجل لسموحة كل من حسام حسن ومصطفى سعد.

وصف المباراة

تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 15 بهدف سجله لاعب الوسط سعيدو سيمبوري.

لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة وتقدم أصحاب الأرض.

وفي بداية الشوط الثاني شارك عمر صلاح بدلا من الهاني سليمان حارس المرمى.

وحصل حسام حسن مهاجم سموحة على ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعدما تعرض للعرقلة من قبل أسامة إبراهيم.

وتقدم حسام حسن لينفذ ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل سموحة في الدقيقة 59.

لكن البنك الأهلي رد سريعا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 بتسديدة قوية عن طريق أحمد ياسر.

وبعد الهدف حصل أحمد ياسر على الإنذار الثاني في الدقيقة 65 ليخرج من المباراة مطرودا ويكمل البنك اللقاء بعشرة لاعبين.

ومن جديد استطاع سموحة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 76 بتسديدة صاروخية مباشرة من مصطفى سعد لم يستطع حارس البنك الأهلي التصدي لها.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل.