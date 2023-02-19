في مباراة الأهداف الأربعة.. تعادل مثير بين البنك الأهلي وسموحة

الأحد، 19 فبراير 2023 - 19:03

كتب : FilGoal

البنك الأهلي ضد سموحة

تعادل البنك الأهلي مع سموحة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من الدوري المصري والتي أقيمت في ملعب بتروسبورت.

ورفع البنك رصيده إلى النقطة 14 في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري ويظل في مراكز الهبوط.

بينما وصل سموحة إلى النقطة 21 في المركز الـ11.

أخبار متعلقة:
موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة أمام نيجيريا.. والقنوات الناقلة بداية مخيبة قبل مواجهتي نيجيريا والسنغال.. مصر تتعادل مع موزمبيق

ثنائية البنك الأهلي سجلها كل من سعيدو سيمبوري وأحمد ياسر، بينما سجل لسموحة كل من حسام حسن ومصطفى سعد.

وصف المباراة

تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 15 بهدف سجله لاعب الوسط سعيدو سيمبوري.

لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة وتقدم أصحاب الأرض.

وفي بداية الشوط الثاني شارك عمر صلاح بدلا من الهاني سليمان حارس المرمى.

وحصل حسام حسن مهاجم سموحة على ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعدما تعرض للعرقلة من قبل أسامة إبراهيم.

وتقدم حسام حسن لينفذ ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل سموحة في الدقيقة 59.

لكن البنك الأهلي رد سريعا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 بتسديدة قوية عن طريق أحمد ياسر.

وبعد الهدف حصل أحمد ياسر على الإنذار الثاني في الدقيقة 65 ليخرج من المباراة مطرودا ويكمل البنك اللقاء بعشرة لاعبين.

ومن جديد استطاع سموحة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 76 بتسديدة صاروخية مباشرة من مصطفى سعد لم يستطع حارس البنك الأهلي التصدي لها.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل.

البنك الأهلي سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر باتشيكو: كنا نستحق الفوز على فيوتشر.. أرضية الملعب والحكم ليسا جيدين الثالثة للأحمر والأولى لتماسيح النيل.. البنا حكما لمباراة أسوان مع الأهلي في الكونفدرالية - تعادل جديد بينهما.. بيراميدز بلا فوز أمام فيوتشر الأهلي يخوض مرانه الأول في أسوان استعدادا لمواجهة الدوري انتهت الكونفدرالية - فيوتشر (1)-(1) بيراميدز.. نهاية المباراة بالتعادل تشكيل فيوتشر - أحمد عاطف يقود الهجوم أمام بيراميدز انتهت الدوري المصري - البنك (2)-(2) سموحة.. نهاية المباراة بالتعادل تشكيل بيراميدز - محمود صابر أساسي ضد فيوتشر في الكونفدرالية
أخر الأخبار
الدوري الإنجليزي - توتنام يقتحم المربع الذهبي بثنائية أمام وست هام 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دورتموند يهزم هيرتا برلين برباعية ليزاحم بايرن ميونيخ ويونيون برلين في الصدارة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة – عودة جارسيا للدفاع وتغييرات في الهجوم أمام قادش 23 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر باتشيكو: كنا نستحق الفوز على فيوتشر.. أرضية الملعب والحكم ليسا جيدين 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
الثالثة للأحمر والأولى لتماسيح النيل.. البنا حكما لمباراة أسوان مع الأهلي 37 دقيقة | الكرة المصرية
سان جيرمان يكشف تشخيص إصابة نيمار أمام ليل 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بعد انسحاب 4 فرق.. الأهلي في المجموعة الثانية بعد إعادة القرعة 48 دقيقة | رياضات أخرى
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بثلاثية أمام لانس بالدوري الفرنسي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو