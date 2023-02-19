تين هاج: نعرف كيف نضع راشفورد في الأماكن الصحيحة.. ويمكننا هزيمة برشلونة في هذه الحالة

الأحد، 19 فبراير 2023 - 18:39

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أن فريقه لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول، قبل أن ينجح في الهيمنة على مجريات الأمور في الثاني.

وفاز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات صحفية: "ليستر فريق رائع، لعبوا بشكل جيد وجعلوا الأمر صعبا علينا. لقد حدث ذلك أيضا من فريقنا".

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وأضاف "لم نتبع قواعد ومبادئ المباراة من طريقة لعبنا ومن ثم تتم معاقبتك. كنا محظوظين وبسبب دافيد دي خيا فقط لم نستقبل أي هدف. ظهر بتصديات رائعة، لم نكن منضبطين وهذا ليس صحيحا".

وتابع "دخلنا بين شوطي المباراة وقلنا ذلك. كنا متقدمين بهدف وعرفنا أيضا كيف نهزمهم لأن هناك مساحة كبيرة في خط الوسط وخلف خط دفاعهم"..

وواصل "لقد كان هدفا جيدا، مرة أخرى تمريرة رائعة من برونو فرنانديز وهدف رائع من راشفورد ثم تقدمنا بنتيجة 1-0.كان الشوط الثاني لصالحنا بالكامل ولعب برونو فرنانديز مباراة رائعة".

واستطرد "يضع الفريق راشفورد في الأماكن الصحيحة له خاصة برونو، فهو يلعب تمريرات رائعة، ليس فقط برونو ولكن أعتقد أنه يقوم بعمل رائع".

وأردف "نحن بحاجة إلى جميع اللاعبين في شكل جيد ولكن علينا أن نتبع مبادئ طريقة لعبنا وإذا فعلنا ذلك. يمكننا اللعب بشكل جيد للغاية وقد رأينا ذلك في الشوط الثاني".

وأكمل عن إشارته للجماهير بعد المباراة "كنت أقول لهم تعالوا يوم الخميس، إنها مباراة كبيرة. احرصوا على الحضور، نستطيع هزيمة برشلونة سويا".

وأتم حول التواجد في سباق اللقب "لا نفكر في ذلك، نفكر فقط في الغد. يجب أن نكون نسخة أفضل من أنفسنا وهذا ما يجب أن نعمل من أجله. نحن في فبراير، لا تنظر بعيدا".

ويلعب مانشستر يونايتد مع برشلونة الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد في إياب دور الـ32 مكرر من الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل فريق.

مانشستر يونايتد ليستر سيتي الدوري الإنجليزي إريك تين هاج
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