موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة أمام نيجيريا.. والقنوات الناقلة

يلعب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما مباراته المقبلة في بطولة أمم إفريقيا ضد نيجيريا في الجولة الثانية.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيا أمام موزمبيق في مباراة الافتتاح بدون أهداف.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي بالإضافة لأفضل صاحبي مركز ثالث.

موعد المباراة المقبلة

يلعب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما أمام نيجيريا في المباراة المقبلة يوم الأربعاء 22 فبراير.

وينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدوري.

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

القنوات الناقلة

سيتم نقل مباريات البطولة تلفزيونيا على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس وبي إن سبورتس.

وستذاع المباريات قبل قناة تايم سبورتس الأرضية أيضا.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل شباب الفراعنة على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).