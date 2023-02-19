بداية مخيبة قبل مواجهتي نيجيريا والسنغال.. مصر تتعادل مع موزمبيق

الأحد، 19 فبراير 2023 - 18:09

كتب : FilGoal

رأفت خليل - منتخب مصر للشباب ضد موزمبيق

بدأ منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بداية مخيبة للآمال بالتعادل أمام موزمبيق سلبيا دون أهداف في افتتاح أمم إفريقيا للشباب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار منتخبات موزمبيق ونيجيريا والسنغال.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعات الثلاثة إلى ربع النهائي بالإضافة لأفضل صاحبي مركز ثالث.

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ويلعب منتخب مصر مباراتين قويتين في الجولتين المقبلتين أمام كل من نيجيريا والسنغال على الترتيب.

ويواجه منتخب السنغال نظيره النيجيري في السابعة من مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

ويصعد أول أربع منتخبات في البطولة إلى منافسات كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة مصرية على الكرة مع تحفظ دفاعي لفريق موزمبيق.

وباغت أحمد عبد الرحيم إيشو دفاعات موزمبيق بتسديدة قوية في الدقيقة السادسة من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن.

وأنقذ حارس مرمى موزمبيق هدفا مؤكدا في الدقيقة 21 بعد خطأ مدافع فريقه لتقدير عرضية كريم الدبيس وحولها إلى ركلة ركنية.

وراوغ رأفت خليل دفاعات موزمبيق في الدقيقة 26 ولكن شتتها الدفاع بنجاح إلى ركنية.

وسجل إديسون ماكوالا هدفا لموزمبيق في الدقيقة 32 ولكن ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل.

وهدأ الشوط الأول في الخمس دقائق الأخيرة لينتهي بالتعادل السلبي.

ودفع محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر بمحمد حمدي بدلا من ماجد هاني لتدعيم خط الوسط.

بدأ الشوط الثاني بداية هادئة قبل أن يعتمد منتخب مصر على الكرات العرضية في محاولة لتسجيل الهدف الافتتاحي.

وتعرض محمد فارس لاعب وسط الفراعنة لإصابة قوية في الدقيقة 71 ليتم استبداله اضطراريا ويشارك يوسف حسن بدلا منه.

وأهدر لاعبو منتخب مصر فرصا متتالية في العشر دقائق الأخيرة ولكن دون جدوى أمام دفاعات موزمبيق.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة يوم الأربعاء في السابعة مساء ضد نيجيريا.

بينما موزمبيق تواجه السنغال في الرابعة عصر الأربعاء.

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