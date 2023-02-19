تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام لانس

الأحد، 19 فبراير 2023 - 17:25

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

يقود مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر تشكيل فريقه نانت أمام لانس في الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وعاد مصطفى محمد لتشكيل فريقه الأساسي في الدوري الفرنسي بعدما لعب المباراة السابقة أمام لوريان كبديل.

بينما شارك أمام يوفنتوس الإيطالي بشكل أساسي في الدوري الأوروبي.

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وجاء تشكيل نانت كالآتي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

خط الدفاع: سيباستيان كورشيا – جواو فيكتور – تشارليز تراوري – خواكين هادجام

خط الوسط: - صامويل موتوسامي - موسى سيسوكو – فلورينت موليت

خط الهجوم: موسيس سيمون - مصطفى محمد

ولعب مصطفى محمد مع نانت 34 مباراة في مختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويحتل نانت المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي لانس في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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