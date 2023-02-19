تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام لانس
الأحد، 19 فبراير 2023 - 17:25
كتب : FilGoal
يقود مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر تشكيل فريقه نانت أمام لانس في الجولة 24 من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وعاد مصطفى محمد لتشكيل فريقه الأساسي في الدوري الفرنسي بعدما لعب المباراة السابقة أمام لوريان كبديل.
بينما شارك أمام يوفنتوس الإيطالي بشكل أساسي في الدوري الأوروبي.
وجاء تشكيل نانت كالآتي:
حراسة المرمى: ألبان لافون
خط الدفاع: سيباستيان كورشيا – جواو فيكتور – تشارليز تراوري – خواكين هادجام
خط الوسط: - صامويل موتوسامي - موسى سيسوكو – فلورينت موليت
خط الهجوم: موسيس سيمون - مصطفى محمد
ولعب مصطفى محمد مع نانت 34 مباراة في مختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.
ويحتل نانت المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي لانس في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.
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