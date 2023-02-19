مبابي يبهر ونيمار يبكي وميسي يقتل.. سان جيرمان يقهر ليل في مباراة مجنونة

فاز باريس سان جيرمان على ليل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب حديقة الأمراء بالجولة 24 للدوري الفرنسي.

سجّل أهداف سان جيرمان: كيليان مبابي (مرتين)، ونيمار جونيور، وليونيل ميسي. فيما سجّل لـ ليل: بافودي دياكيتي، وجوناثان ديفيد، وجوناثان بامبا.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة في المركز الأول، بفارق 8 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا.

فيما تجمد رصيد ليل عند 41 نقطة في المركز الخامس، وقد يتراجع للمركز السادس حال فوز رين صاحب الـ40 نقطة.

وعرفت المباراة عودة مبابي للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ لقاء مونبلييه مطلع الشهر الجاري، بعد دخوله بديلًا أمام بايرن ميونيخ في اللقاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

كما أصيب نيمار جونيور وخرج محمولًا على محفة بكثير من الدموع في عينيه مع بداية الشوط الثاني.

بداية نارية

اللقاء أظهر ملامحه منذ الثانية 40 عندما أهدر تيموثي وياه فرصة افتتاح التسجيل لـ ليل بعد أن تصدى جيانلويجي دوناروما.

الرد الباريسي جاء في الدقيقة 5 بواسطة ميسي الذي تلقى تمريرة جميلة نيمار وسدد على الطائر، لكن لوكاس تشيفالييه تألق وأبعد الخطر.

الفرص توالت، فارتكب القائد بريسنيل كيمبيمبي هفوة قاتلة وأعاد الكرة نحو ديفيد الذي لعب كرة خطيرة في الدقيقة 10 تصدى لها دوناروما ببراعة.

الشباك اهتزت أخيرا في الدقيقة 12 بواسطة الساحر مبابي الذي تلاعب بدفاع ليل وسدد في شباك ليل هدف فريقه الأول.

الوضع ازداد صعوبة على ليل بإصابة قائده البرتغالي جوزيه فونتي وخروجه في الدقيقة 13.

المباراة ازدادت سهولة على سان جيرمان عندما أضاف نيمار الهدف الثاني بعد تمريرة فيتينيا في الدقيقة 17.

ليرفع نيمار رصيده إلى 17 هدفا هذا الموسم، منها 12 في الدوري الفرنسي.

ليل لم يستسلم، فحاول ديفيد التسجيل بضربة رأسية في الدقيقة 21، لكن دوناروما أبعد ببراعة.

تقليص الفارق لم يتأخر، فسجل دياكيتي بضربة رأسية في الدقيقة 24 لـ ليل مقلصا الفارق ومشعلا اللقاء.

إصابة جديدة ظهرت في المباراة بحلول الدقيقة 31 عندما غادر نونو مينديش، وعوضه خوان بيرنات في مركز الظهير الأيسر لـ سان جيرمان.

ضربة قوية

مع بداية الشوط الثاني، تعرض نيمار لتدخل عنيف من بنجامين أندري، ليسقط متألما على أرض الملعب في الدقيقة 48.

في النهاية خرج نيمار محمولا على محفة وباكيا، وعوضه هوجو إكيتيكي.

الوضع اشتعل عندما حصل ليل على ركلة جزاء نفذها ديفيد بنجاح في الدقيقة 58.

لكن الجنون اكتمل في الدقيقة 69 عندما أضاف بامبا هدف ليل الثالث، واضعا كتيبة سان جيرمان في موقف حرج.

المباراة شهدت أمرا عجيبا عندما هبط لويس كامبوس المدير الرياضي من المقصورة وبدأ في إعطاء التعليمات بغضب للاعبي سان جيرمان.

جالتييه من جانبه حاول تدارك الموقف وأقحم الثلاثي دانيلو ووارين زاير إيمري وكارلوس سولير، بدلا من فابيان رويز، وفيتينيا، وتيموثي بيمبيمبي.

المحاولات الخطيرة أسفرت عن التعادل بواسطة مبابي في الدقيقة 87 بتمريرة البديل بيرنات.

ليرفع مبابي رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم، منها 13 في الدوري الفرنسي.

الجنون وصل إلى قمته في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عندما حصل ميسي على ركلة حرة مباشرة ونفذها بنفسه في الشباك مثل أيام برشلونة الخوالي.

ليرفع ميسي رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم، منها 10 أهداف في الدوري الفرنسي، في نهاية سحرية للمبارة.