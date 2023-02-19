التشكيل - باسم مرسي يقود هجوم البنك الأهلي.. ودودو أساسي مع سموحة

الأحد، 19 فبراير 2023 - 16:20

كتب : FilGoal

محمود شبانة - سموحة - ناصر منسي - البنك الأهلي

يبدأ باسم مرسي في هجوم البنك الأهلي ضمن عدة تغييرات أجراها بابافاسيليو المدير الفني.

بينما يقود دوكو دودو التشكيل الأساسي لفريق سموحة ويجلس الثلاثي محمد مغربي وزياد طارق ومصطفى سعد على دكة البدلاء.

ويستضيف البنك الأهلي فريق سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

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وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: أسامة إبراهيم - محمد بسيوني - سعيدو سيمبوري - إسحاقو يعقوبو

الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء - أحمد ياسر - كريم بامبو - محمد هلال.

الهجوم: باسم مرسي

دكة البدلاء: محمود الزنفلي - محمود قاعود - عاصم صلاح - أسامة فيصل - حسام أشرف - أمير مدحت - إسلام جابر - أحمد ياسين - فراس عيفية

بينما تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا - أحمد حكم - أحمد شوشة - محمد نادي.

الوسط: محمود حليمو - محمد عصام - دوكو دودو - حسين فيصل - أحمد مصطفى

الهجوم: حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر صلاح - أليا سيلا - محمد الصباحي - بنيامين بواتينج - زياد طارق - محمد سعيد - طارق علاء - محمد المغربي - مصطفى سعد.

ويتذيل البنك الأهلي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بينما سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

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