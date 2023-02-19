كرنفال أمم إفريقيا للشباب - رحلة تنقيب عن أسرار جيل الكرة المصرية الجديد

جيل جديد للكرة المصرية، نأمل أن يكون ذخيرة للمنتخب الأول. مصر تستضيف كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما 2023.

منتخب مصر أحد أبرز المرشحين للظفر باللقب، تحت قيادة المدرب محمود جابر، وبجيل يضم العديد من الأسماء البارزة، والذين يلعب بعضهم في أوروبا بالفعل.

يقدم لكم FilGoal.com نسخة جديدة من كرنفال في الجول، لكن هذه المرة لمنتخب مصر تحت 20 سنة.

وسننقب معا في الجيل الجديد، لمعرفة أسرار اللاعبين نقاط تميزهم.

للتعرف عن قرب على قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة من هنا.