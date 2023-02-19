بعد 5 أشهر من الغياب.. حارس ميلان يعود

الأحد، 19 فبراير 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

مايك ماينيان - ميلان

بعد 5 أشهر من الغياب.. من المتوقع أن يعود مايك مانيان حارس مرمى ميلان إلى اللعب مع الروسونيري في المباراة القادمة ضد أتالانتا.

ويغيب مانيان عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابة في عضلة السمانة.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن الفرنسي سيعود للمشاركة في المباراة المقبلة لميلان ضد أتالانتا ويمكنه بالفعل المشاركة من البداية.

أخبار متعلقة:
مدافع ليفربول: بدأنا نستعيد مستوانا المعهود الاتحاد الألماني يفتح تحقيقا حول ما فعله مدرب بايرن لحكام لقاء جلادباخ.. وناجلزمان يعتذر تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية أليسون: أعلم أن صلاح يركض بجنون حين التقط الكرات الثابتة

وكان من المتوقع أن يعود مانيان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد توتنام، لكنه لم يستطع التعافي تمامًا من مشكلته العضلية.

وخاض الحارس صاحب الـ27 عاما 9 مباريات رفقة ميلان خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات.

وهناك أنباء إيجابية بشأن إسماعيل بن ناصر وزلاتان إبراهيموفيتش، حسب سكاي.

فمن المرجح أن يشارك بن ناصر أمام أتالانتا، في حين تعد فرص إبراهيموفيتش ليست قليلة في الظهور خلال اللقاء.

ويستضيف ميلان منافسه أتالانتا ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط عن أتالانتا الرابع.

ميلان أتالانتا مايك مانيان
نرشح لكم
راشفورد يتحدث عن المنافسة على الدوري الإنجليزي.. وأسبوع ضخم منتظر ليونايتد تين هاج: نعرف كيف نضع راشفورد في الأماكن الصحيحة.. ولم نكن الأفضل في الشوط الأول مباشر الدوري الفرنسي – لانس (2) – (1) نانت.. جووووول الضيوف يقلصون الفارق البداية الشجاعة لا تشفع للثعالب.. يونايتد يدهس ليستر بثلاثية تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام لانس مبابي يبهر ونيمار يبكي وميسي يقتل.. سان جيرمان يقهر ليل في مباراة مجنونة انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3) - (0) ليستر.. انتصار كبير للشياطين الحُمر الاتحاد الألماني يفتح تحقيقا حول ما فعله مدرب بايرن لحكام لقاء جلادباخ.. وناجلزمان يعتذر
أخر الأخبار
الأهلي يخوض مرانه الأول في أسوان استعدادا لمواجهة الدوري 4 دقيقة | الكرة المصرية
راشفورد يتحدث عن المنافسة على الدوري الإنجليزي.. وأسبوع ضخم منتظر ليونايتد 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: نعرف كيف نضع راشفورد في الأماكن الصحيحة.. ولم نكن الأفضل في الشوط الأول 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة أمام نيجيريا.. والقنوات الناقلة 32 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مباشر الدوري الفرنسي – لانس (2) – (1) نانت.. جووووول الضيوف يقلصون الفارق 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
بداية مخيبة قبل مواجهتي نيجيريا والسنغال.. مصر تتعادل مع موزمبيق 40 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
البداية الشجاعة لا تشفع للثعالب.. يونايتد يدهس ليستر بثلاثية 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الكونفدرالية – فيوتشر (0)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو