بعد 5 أشهر من الغياب.. حارس ميلان يعود

بعد 5 أشهر من الغياب.. من المتوقع أن يعود مايك مانيان حارس مرمى ميلان إلى اللعب مع الروسونيري في المباراة القادمة ضد أتالانتا.

ويغيب مانيان عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابة في عضلة السمانة.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن الفرنسي سيعود للمشاركة في المباراة المقبلة لميلان ضد أتالانتا ويمكنه بالفعل المشاركة من البداية.

وكان من المتوقع أن يعود مانيان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد توتنام، لكنه لم يستطع التعافي تمامًا من مشكلته العضلية.

وخاض الحارس صاحب الـ27 عاما 9 مباريات رفقة ميلان خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات.

وهناك أنباء إيجابية بشأن إسماعيل بن ناصر وزلاتان إبراهيموفيتش، حسب سكاي.

فمن المرجح أن يشارك بن ناصر أمام أتالانتا، في حين تعد فرص إبراهيموفيتش ليست قليلة في الظهور خلال اللقاء.

ويستضيف ميلان منافسه أتالانتا ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط عن أتالانتا الرابع.