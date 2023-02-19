تشكيل شباب مصر - مخلوف في حراسة المرمى.. وبلال مظهر يقود الهجوم أمام موزمبيق
الأحد، 19 فبراير 2023 - 14:50
كتب : FilGoal
أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن تشكيل الفراعنة لمواجهة موزمبيق في افتتاح كأس الأمم الإفريقية للشباب.
وشهد التشكيل الدفع بـ مصطفى مخلوف في حراسة المرمى أساسيا على حساب أحمد نادر السيد.
كما يبدأ بلال مظهر عبد الرحمن في عمق الدفاع، ويجاوره رأفت خليل وأحمد عبد الرحيم "إيشو".
وتتواجد مصر في المجموعة الأولى رفقة نيجيريا والسنغال
تشكيل منتخب مصر:
حراسة المرمى: مصطفى مخلوف
الدفاع: عمر فايد - عبد الرحمن رشدان - أحمد رضا
الوسط: خالد عوض - ماجد هاني - محمد فارس - كريم الدبيس
الهجوم: أحمد عبد الريحم "إيشو" - بلال مظهر عبد الرحمن - رأفت خليل
دكة البدلاء: أحمد نادر السيد - طارق علاء - أحمد شريف - يوسف حسن - إياد العسقلاني - عبد الرحمن جودة - محمود مرسي - محمد حمدي - يوسف العزب
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