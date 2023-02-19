انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (0)-(0) موزمبيق.. نهاية المباراة

الأحد، 19 فبراير 2023 - 14:49

كتب : FilGoal

رأفت خليل - منتخب مصر للشباب ضد موزمبيق

تنطلق منافسات بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما بمواجهة بين مصر ضد موزمبيق على استاد القاهرة.

وتستضيف مصر منافسات البطولة التي يتأهل أول أربعة منها إلى كاس العالم 2023 في إندونيسيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق71 إصابة محمد فارس

ق62 مشاركة أحمد شريف بدلا من بلال مظهر

ق53 عبد الرحمن رشدان يخطئ وعمر فايد ينقذ من على خط المرمى

مشاركة محمد حمدي بدلا من ماجد هاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32 هدف غير محتسب لموزمبيق

ق20 حارس مرمى موزمبيق ينقذ هدفا بالنيران الصديقة

ق6 تسديدة قوية من أحمد عبد الرحيم إيشو ولكن يتصدى لها القائم الأيمن

انطلاق المباراة

الوقوف دقيقة حداد على كريستيان أتسو لاعب غانا الذي لقى حتفه بسبب زلزال تركيا.

إلقاء كلمة الافتتاح من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس الاتحاد المصري

انطلاق حفل الافتتاح على استاد القاهرة

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