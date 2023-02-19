أمم إفريقيا للشباب - أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة الافتتاح بين مصر ضد موزمبيق

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية عن إذاعة مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما بين مصر ضد موزمبيق.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة.

وتستضيف مصر منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما والمؤهلة إلى كأس العالم المقرر إقامتها في إندونيسيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات موزمبيق ونيجيريا والسنغال.

أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب.

قائمة مصر

أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب عن قائمة الـ26 لاعبا للمشاركة في البطولة، جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد (فيزيلا البرتغالي) - كريم أحمد نبيل - مصطفى مخلوف (الأهلي).

الدفاع: عبد الرحمن رشدان (الأهلي) - عبد الرحمن جودة (بيراميدز) - عمر فايد (المقاولون العرب) - يوسف شعبان (بيراميدز) - أحمد رضا (غزل المحلة) - إياد العسقلاني (الإسماعيلي) - إسلام عبد الله المتولي (الأهلي) - كريم الدبييس (الأهلي) - رأفت خليل (الأهلي) - خالد عوض (طلائع الجيش).

الوسط: محمد فارس (الإتحاد السكندري) - طارق علاء (الزمالك) - عمر الساعي (الإسماعيلي) - ماجد هاني (الزمالك) - محمد حمدي (إنبي) - أحمد عبد الرحيم "إيشو" (الزمالك) - أحمد نادر حواش (إنبي) - يوسف عزب (المقاولون العرب).

الهجوم: أحمد شريف (فاركو) - يوسف حسن (الزمالك) - بلال مظهر (باناثينايكوس اليوناني) - محمود أحمد مرسي (إيسترن كومباني).

سجل الأبطال

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل شباب الفراعنة على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).

نظام البطولة

يشارك في هذه النسخة 12 منتخبا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات.

وتستمر البطولة بعد ذلك بالنظام الإقصائي المعتاد في ربع النهائي ثم نصف النهائي وأخيرا النهائي، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وينضم إليهما أفضل اثنين من أصحاب المركز الثالث، ليكتمل عقد دور الثمانية.

وكانت البطولة الإفريقية تضم 8 فرق فقط من قبل حتى زيادة العدد بدايةً من النسخة الماضية.

المنتخبات المشاركة

المجموعة الأولى: مصر - موزمبيق - السنغال - نيجيريا.

المجموعة الثانية: أوغندا - إفريقيا الوسطى - جنوب السودان - الكونغو.

المجموعة الثالثة: جامبيا - تونس - بنين - زامبيا.

مواعيد المباريات

المجموعة الأولى

19 فبراير - مصر ضد موزمبيق - 4:00 عصرا

19 فبراير - السنغال ضد نيجيريا - 7:00 مساء

22 فبراير - موزمبيق ضد السنغال - 4:00 عصرا

22 فبراير - مصر ضد نيجيريا - 7:00 مساء

25 فبراير - مصر ضد السنغال - 7:00 مساء

25 فبراير - نيجيريا ضد موزمبيق - 7:00 مساء

المجموعة الثانية

20 فبراير - أوغندا ضد إفريقيا الوسطى - 4:00 عصرا

20 فبراير - جنوب السودان ضد الكونغو - 7:00 مساء

23 فبراير - إفريقيا الوسطى ضد جنوب السودان - 4:00 عصرا

23 فبراير - أوغندا ضد الكونغو - 7:00 مساء

26 فبراير - أوغندا ضد جنوب السودان - 7:00 مساء

26 فبراير - إفريقيا الوسطى ضد الكونغو - 7:00 مساء

المجموعة الثالثة

21 فبراير - جامبيا ضد تونس - 4:00 عصرا

21 فبراير - بنين ضد زامبيا - 7:00 مساء

24 فبراير - تونس ضد بنين - 4:00 عصرا

24 فبراير - زامبيا ضد جامبيا - 7:00 مساء

27 فبراير - تونس ضد زامبيا - 7:00 مساء

27 فبراير - بنين ضد جامبيا - 7:00 مساء

وتقام مباريات ربع النهائي خلال يومي 2 و3 مارس المقبل.

وتلعب مباراتي نصف النهائي يوم 7 مارس المقبل.

وتلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 10 مارس.

وأخيرا، تقام المباراة النهائية يوم 11 مارس على استاد القاهرة الدولي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر.

وتلعب البطولة في الفترة ما بين 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

وجاءت الأسعار كالآتي:

المقصورة - 350 جنيها

للدرجة الأولى - 150 جنيها

للدرجة الثانية - 75 جنيها

للدرجة الثالثة - 50 جنيها

ويتابع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ترتيبات بطولة أمم أفريقيا للشباب بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري ووليد العطار المدير التنفيذي الاجتماعات التنسيقية مع الاتحاد الأفريقي.