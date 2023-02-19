الاتحاد الألماني يفتح تحقيقا حول ما فعله مدرب بايرن لحكام لقاء جلادباخ.. وناجلزمان يعتذر

الأحد، 19 فبراير 2023 - 13:54

كتب : FilGoal

يوليان ناجيلسمان - بايرن ميونيخ

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا حول ما فعله يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ تجاه حكم مباراة فريقه ضد بروسيا مونشنجلادباخ، فيما تقدم مدرب البافاري باعتذار عن تصرفه.

لم يتمالك ناجلزمان أعصابه حين تحدث مع الحكم توبياس فيلز وطاقمه المعاون بعد خسارة فريقه بعشرة لاعبين أمام جلادباخ بنتيجة 2-3 يوم السبت بالدوري الألماني.

وقال ناجلزمان عبر حسابه الشخصي على تويتر: "المشاعر جزء من الرياضة، بسبب البطاقة الحمراء، كنت مضطراً لاستعراض مشاعري بعد المباراة أمام الحكم".

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وأضاف "ينبغي أن أعتذر عن اختياري للكلمات تجاه توبياس فيلز وطاقمه المعاون، للأسف من الواضح أنني تجاوزت حدودي".

لكن الاتحاد الألماني فتح تحقيقا في الواقعة، بعدما شوهد مدرب بايرن وهو يقتحم الغرفة الخاصة بالحكام عقب نهاية اللقاء، ثم غادر الغرفة بعد دقائق وهو يتحدث بعصبية أمام الصحفيين.

وتلقى دايوت أوباميكانو بطاقة حمراء بعد احتكاكه مع الحسن بليا لاعب جلادباخ الذي كان في طريقه للتسجيل، في لقطة أثارت الكثير من الجدل.

من جهته قال الحكم فيلز عن الواقعة لقناة SPORT1: "لقد تحدثنا وجهًا لوجه في غرفة خلع ملابس الحكام. لم تكن هناك إهانات".

وأضاف "بالنسبة لي كل شيء على ما يرام. في المرة القادمة سنصافح بشكل طبيعي".

وتكبد بايرن ميونيخ خسارته الأولى منذ 154 يوما بالسقوط أمام بوروسيا مونشنجلاباخ بنتيجة 3-2 في الجولة 21 من الدوري الألماني.

ولم يعرف بايرن ميونيخ طعم الخسارة في جميع المسابقات منذ سبتمبر 2022 عندما سقط ضد أوجسبورج بنتيجة 1-0.

ومنذ ذلك الحين خاض البافاري 20 مباراة فاز في 16 وتعادل في 4 في جميع المسابقات.

وأصبح جلادباخ بمثابة عقدة للبافاري، فخلال آخر 10 مباريات بين الفريقين فاز الأول في 6 وفاز بايرن في 2 وتعادلا مرتين.

الفوز أبقى صدارة بايرن مهددة إذ توقف رصيده عند 43 نقطة بفارق نقطة عن يونيون برلين الذي سيواجه شالكه الأحد.

بينما ارتقى جلادباخ للنقطة 29 في المركز الثامن.

بايرن ميونيخ بروسيا مونشنجلادباخ يوليان ناجلزمان
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