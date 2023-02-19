تشكيل سان جيرمان - عودة مبابي.. وكيمبيمبي القائد أمام ليل
الأحد، 19 فبراير 2023 - 13:20
كتب : FilGoal
أعلن كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة ليل في الجولة 24 للدوري الفرنسي.
وشهد التشكيل عودة كيليان مبابي أساسيًا لأول مرة منذ إصابته أمام مونبلييه مطلع فبراير الجاري.
ودخل مبابي بديلًا أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا قبل أيام.
ويظهر كذلك بريسنيل كيمبيمبي في عمق الدفاع ويرتدي شارة القيادة.
ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني.
تشكيل باريس سان جيرمان:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
الدفاع: تيموثي بيمبيلي - سيرخيو راموس - بريسنيل كيمبيمبي - نونو مينديش
الوسط: ماركو فيراتي - فابيان رويز - فيتينيا
الهجوم: ليونيل ميسي - نيمار جونيور - كيليان مبابي
دكة البدلاء: سيرخيو ريكو - أليكساندر ليتيلييه - الشدالي بيتشيابو - دانيلو بيريرا - خوان بيرنات - إسماعيل غربي - كارلوس سولير - وارن زاير إيمري - هوجو إكيتيكي