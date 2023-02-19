تحت رعاية أوراسكوم والاتحاد المصري لصيد الأسماك.. فوز الفريق المصري بالبطولة الدولية

الأحد، 19 فبراير 2023 - 13:15

كتب : FilGoal

البطولة الدولية لصيد الأسماك

نجح الفريق المصري في تحقيق المركز الأول في النسخة الأولى من بطولة أوراسكوم لصيد الأسماك.

بينما حل الفريق الإيطالي في المركز الثاني والميدالية الفضية.

واستضافت شركة أوراسكوم النسخة الأولى من البطولة الدولية لصيد الأسماك برعاية مدينتي الجونة ومكادي هايتس، وتحت إشراف ورعاية الاتحاد المصري لصيد الأسماك التابع لوزارة الشباب والرياضة.

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وأقيمت فعاليات البطولة على مدار أربعة أيام في الفترة من 15 إلى 18 فبراير الجاري في مدينة الجونة بمشاركة 60 متنافسا يمثلون 10 فرق دولية.

وشاركت منتخبات بريطانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والسعودية وتونس ولبنان بالإضافة لأربعة فرق من مصر.

وحصدت مصر المركز الأول بقيادة عصام علوي، بينما حلت إيطاليا في المركز الثاني بقيادة ماسيمو بروجنا.

وحصل مهند الحربي من السعودية على جائزة صيد أكبر سمكة.

ومن جانبه أعرب محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة عن فخره بإقامة البطولة للسنة العاشرة على التوالي، مما ساهم في جذب أنظار الفرق العالمية لتشارك في هذا العام بالنسخة الدولية الأولى.

وأشار عامر إلى أن نجاح النسخ التسعة الماضية تسبب في التوسع هذا العام وإقامة بطولة دولية كما حدثم ع الاسكواش.

بينما أوضح تامر دويدار الرئيس التنفيذي لمدن مكادي هايتس على حرص شركة أوراسكوم على تبادل الخبرات بين وجهاتها المختلفة وهو ما انعكس على نجاح مدينة مكادي هايتس في استضافة بطولة صيد الأسماك على مدار ثلاث سنوات.

وتعد بطولة أوراسكوم الدولية لصيد الأسماك هي الأكبر دوليا مما ينعكس إيجابيا على السياحة في مصر ويدعم الاقتصاد القومي.

وشهدت البطولة حضور فتحي بيار رئيس الاتحاد التونسي للصيد البحري وماسيمو بروجنا رئيس IGFA بأوروبا والبحر المتوسط، وأندريس ماري رئيس اتحاد الصيد بجنوب إفريقيا وثامر حابس الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات المائية والغوص.

بطولة الجونة صيد الأسماك
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