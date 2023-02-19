أمم إفريقيا للشباب - لاعب الأهلي يعوض صلاح باشا في قائمة مصر

الأحد، 19 فبراير 2023 - 13:04

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب مصر للشباب

اختار محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، أحمد بيومي طعيمة لدخول قائمة الفراعنة.

وتفتتح مصر مبارياتها في كأس الأمم الإفريقية للشباب اليوم الأحد بمواجهة موزمبيق.

وانضم طعيمة لاعب الأهلي إلى القائمة لتعويض غياب صلاح باشا بسبب الإصابة.

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ويلعب طعيمة في خط الوسط المهاجم، وسيرتدي القميص رقم 9 الذي كان خاصًا بـ باشا.

وتلعب البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

وتؤهل هذه البطولة إلى منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي ستقام عام 2023 في إندونيسيا.

ويتأهل 4 فرق إلى كأس العالم بعد عبور ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب 2023.

وتقام البطولة على 3 ملاعب هي: القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس.

ضربة البداية

منتخب مصر للشباب سيكون في مهمة البحث عن النقاط الثلاث الأولى عندما يواجه موزمبيق في الجولة الأولى.

محمود جابر وجهازه الفني ولاعبيه يعرفون تماما أهمية الفوز بالمباراة الافتتاحية خاصة قبل الصدام بنيجيريا والسنغال.

وتقام مباراة مصر ضد موزمبيق اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي.

الجهاز الفني لشباب الفراعنة تلقى صدمة كبرى قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا بعد تعرض صلاح باشا مهاجم جويجليانو الإيطالي للإصابة.

وقال صلاح باشا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لسوء الحظ لن أستطيع المشاركة في كأس الأمم الإفريقية للشباب بسبب إصابة في العضلة الضامة".

وأضاف "سأشجع منتخب بلادي وسأعود أقوى".

هداف أوروبا

الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني في قيادة الهجوم وتعويض غياب صلاح باشا.

المهاجم البالغ 19 عامًا يمتلك إحصائيات خارقة في دوري أبطال أوروبا للشباب هذا الموسم.

وسجل بلال 9 أهداف في 3 مباريات خاضها هذا الموسم مع باناثينايكوس في البطولة القارية بدون احتساب لقاء اليوم ضد بورتو.

كما سجل اللاعب المصري الشاب 5 أهداف في فوز باناثينايكوس على سلافيا صوفيا البلغاري في سبتمبر الماضي.

ثم عاد وسجل هدفا أمام ترينتشين السلوفاكي في لقاء الذهاب، وأتبعه بهاتريك أمام نفس الفريق إيابًا في نوفمبر، ليفوز باناثينايكوس 4-3.

وسبق وكشف FilGoal.com متابعة روما وبروسيا دورتموند ومارسيليا لبلال.

وتسعى تلك الأندية لمراقبة اللاعب تمهيدًا لبدء مفاوضات ضمه في الفترة المقبلة.

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