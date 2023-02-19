الثنائي المونديالي جاهز للمشاركة مع الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

أصبح ثنائي الهلال السعودي سلمان الفرج ومحمد البريك جاهزا للمشاركة في مباريات الفريق بدوري أبطال آسيا بعد الشفاء التام من الإصابة.

وكان الثنائي المونديالي مع منتخب السعودية سلمان الفرج ومحمد البريك قد غاب عن المشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية قبل أيام بسبب عدم جاهزيتهما.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن رامون دياز مدرب الهلال اتخذ قراره بضمهما للقائمة الآسيوية بعد التأكد من شفائهما.

وبات الثنائي لائقا لدخول التشكيل بدءا من مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم الاثنين في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد إتمامهما برنامجي العلاج والتأهيل.

وتحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي ميشيل ديلجادو والبيروفي أندريه كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار بسبب إصابات مختلفة.

ويقص الدحيل القطري ومواطنه الريان شريط مواجهات ثمن نهائي القسم الغربي من دوري الأبطال، بمباراة يحتضنها ملعب الثمامة في قطر يوم الأحد.

كما يلعب الشباب السعودي ضد ناساف كارشي بطل أوزبكستان يوم الأحد.