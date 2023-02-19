الإسماعيلي يجدد عقد عمر الساعي 5 سنوات

الأحد، 19 فبراير 2023 - 11:57

كتب : FilGoal

عمر الساعي

أعلن نادي الإسماعيلي عن تجديد عقد لاعبه عمر الساعي لفترة طويلة.

وذكر الإسماعيلي في بيانٍ رسمي أن الساعي وقّع على عقد جديد يربطه بالدراويش لـ 5 سنوات مقبلة.

وأشار الإسماعيلي إلى أن الخطوة تمت بناء على ترشيح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق.

أخبار متعلقة:
أسوان يهزم الإسماعيلي وديا قبل مواجهة الأهلي.. وعودة إيفونا ميدو: أعتذر لخليفة عما قيل في حقه.. والإسماعيلي عُوقب بإدارته السابقة مجلس إدارة الإسماعيلي يرد على تصريحات الكومي بشان محمد خليفة الكومي: تعاقدنا مع خليفة مجاملة لوالده.. وندمت على اختيار جاريدو لتدريب الإسماعيلي

ويتواجد الساعي في قائمة منتخب مصر التي تشارك في كأس الأمم الإفريقية للشباب التي تنطلق اليوم الأحد.

لاعب الوسط البالغ 20 عامًا عانى من إصابة قوية في الحوض بداية 2022، لكنه تعافى منها وتم تصعيده للفريق الأول مطلع الموسم الجاري.

ونال الساعي ظهوره الأول مع كبار الدراويش تحت قيادة ميدو، وشارك في 4 مباريات بالدوري المصري حتى اللحظة.

ودخل الساعي كبديل أمام طلائع الجيش وأسوان، ثم شارك أساسيًا أمام الداخلية والاتحاد السكندري.

وتتواجد مصر في المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية للشباب رفقة نيجيريا والسنغال وموزمبيق.

الإسماعيلي الدوري المصري عمر الساعي
نرشح لكم
الهلال: عندما هزمنا الأهلي 3-0 كان في المساء.. وتوقعنا الفوز رغم "الصدمة" مواعيد مباريات الأحد 19 فبراير 2023 - أمم إفريقيا للشباب.. وصدام مصري في إفريقيا مجموعة الزمالك – نبيل معلول: شباب بلوزداد يستحق الذهاب بعيدا في دوري الأبطال أمم إفريقيا للشباب - هداف أوروبا يحمل آمال مصر.. وصدام ناري بين نيجيريا والسنغال مؤتمر علي ماهر: هذا ما نحتاجه للفوز على بيراميدز.. ونعاني من تلاحم المباريات جنش: أحاول نقل خبراتي الإفريقية للاعبي فيوتشر.. ومواجهة بيراميدز مختلفة فخر الدين بن يوسف: مواجهة فيوتشر صعبة.. وبيراميدز يلعب دائما من أجل البطولة الأول منذ 16 عاما.. الهلال يفوز على الأهلي
أخر الأخبار
طائرة - مصدر من الاتحاد المصري: غرامات على الأندية المنسحبة من البطولة العربية 3 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل سان جيرمان - عودة مبابي.. وكيمبيمبي القائد أمام ليل 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحت رعاية أوراسكوم والاتحاد المصري لصيد الأسماك.. فوز الفريق المصري بالبطولة الدولية 34 دقيقة | رياضات أخرى
تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا للشباب - لاعب الأهلي يعوض صلاح باشا في قائمة مصر 46 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مصدر من اتحاد الطائرة لـ في الجول: الزمالك انسحب من البطولة العربية 56 دقيقة | رياضات أخرى
الثنائي المونديالي جاهز للمشاركة مع الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا ساعة | السعودية
الهلال: عندما هزمنا الأهلي 3-0 كان في المساء.. وتوقعنا الفوز رغم "الصدمة" ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو