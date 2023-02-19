الإسماعيلي يجدد عقد عمر الساعي 5 سنوات

أعلن نادي الإسماعيلي عن تجديد عقد لاعبه عمر الساعي لفترة طويلة.

وذكر الإسماعيلي في بيانٍ رسمي أن الساعي وقّع على عقد جديد يربطه بالدراويش لـ 5 سنوات مقبلة.

وأشار الإسماعيلي إلى أن الخطوة تمت بناء على ترشيح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق.

ويتواجد الساعي في قائمة منتخب مصر التي تشارك في كأس الأمم الإفريقية للشباب التي تنطلق اليوم الأحد.

لاعب الوسط البالغ 20 عامًا عانى من إصابة قوية في الحوض بداية 2022، لكنه تعافى منها وتم تصعيده للفريق الأول مطلع الموسم الجاري.

ونال الساعي ظهوره الأول مع كبار الدراويش تحت قيادة ميدو، وشارك في 4 مباريات بالدوري المصري حتى اللحظة.

ودخل الساعي كبديل أمام طلائع الجيش وأسوان، ثم شارك أساسيًا أمام الداخلية والاتحاد السكندري.

وتتواجد مصر في المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية للشباب رفقة نيجيريا والسنغال وموزمبيق.