ماني على بعد خطوة من المشاركة في مباريات بايرن

أصبح ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ على بعد خطوة من العودة للمشاركة في مباريات فريقه بعد 3 أشهر من الغياب.

منذ أكثر من أسبوعين، يخوض ماني بعض التدريبات الفردية بعد شفائه من الإصابة التي ضربته في نوفمبر الماضي.

وخاض ماني التدريب الجماعي مع فريقه يوم الأحد ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وتأتي عودة النجم السنغالي للفريق البافاري في الوقت المناسب، إذ حقق فريقه نتائج مخيبة للآمال في المباريات الأخيرة بالدوري الألماني.

ويستعد بايرن لملاقاة منافسه قمة الدوري الألماني، يونيون برلين، يوم الأحد المقبل، قبل مواجهة شتوتجارت، ثم لقاء باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

حين عاد للتدريبات الفردية كانت التوقعات تشير إلى عودة ماني في مباراة بروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني يوم السبت، لكنه لم يكن جاهزا للمشاركة فيها.د

ولا يريد يوليان ناجلزمان ولا المسؤولون في بايرن المخاطرة بالدفع بماني قبل الشفاء التام من الإصابة.

فقد قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن قبل أسابيع لقناة SPORT1: "سنتوخى الحذر مع ساديو ولن نتسرع في أي شيء".

النجم السنغالي الذي انضم لبايرن هذا الموسم أصيب في نوفمبر الماضي قبل انطلاق كأس العالم 2022 وغاب عن مباريات منتخب بلاده.

وتكبد بايرن ميونيخ خسارته الأولى منذ 154 يوما بالسقوط أمام بوروسيا مونشنجلاباخ بنتيجة 3-2 في الجولة 21 من الدوري الألماني.

ولم يعرف بايرن ميونيخ طعم الخسارة في جميع المسابقات منذ سبتمبر 2022 عندما سقط ضد أوجسبورج بنتيجة 1-0.

ومنذ ذلك الحين خاض البافاري 20 مباراة فاز في 16 وتعادل في 4 في جميع المسابقات.

وأصبح جلادباخ بمثابة عقدة للبافاري، فخلال آخر 10 مباريات بين الفريقين فاز الأول في 6 وفاز بايرن في 2 وتعادلا مرتين.

الفوز أبقى صدارة بايرن مهددة إذ توقف رصيده عند 43 نقطة بفارق نقطة عن يونيون برلين الذي سيواجه شالكه الأحد.

بينما ارتقى جلادباخ للنقطة 29 في المركز الثامن.