مورينيو مازحا: كاسياس سيئ للغاية.. جعلته بديلا لسبب منطقي

عادت مسارات جوزيه مورينيو وإيكر كاسياس للتقاطع بعد سنوات طويلة، ولكن بشكل ودي هذه المرة.

كاسياس يشارك في بطولة "ذا كينجز ليج" التي ينظمها جيرارد بيكيه، وإيباي يانوس صانع المحتوى الشهير، والتي تختلف قوانينها بعض الشيء عن كرة القدم العادية، وتُبث مبارياتها عبر منصة "تويتش".

وعُرض مقطع فيديو يضم أغلب عناصر الجيل الذهبي لإسبانيا، وهُم يشجعون إيباي على تسديد ركلة جزاء في شباك كاسياس، لكن المفاجأة حدثت في الجزء الأخير من المقطع بظهور مورينيو ورسالته الساخرة.

وقد جاءت رسائل أصدقاء كاسياس إلى إيباي كالآتي:

دافيد دي خيا: "افعلها يا إيباي، سدد على طريقة بانينكا، ستكون جاهزًا لذلك، رغم أنه قد يحدث معك مثلما حدث معي أمام فياريال، لكن كل شيء سيسير معك على ما يرام".

بيبي رينا: "اغلق عينيك، وسدد بقوة في منتصف المرمى".

فيسنتي دل بوسكي: "ستسدد فقط ركلة جزاء ولا أكثر من ذلك، ليس الأمر بهذه الصعوبة، لا تحتاج إلى دراسة الأمر مطولًا".

دييجو يورينتي: "تسجيل ركلة جزاء على إيكر في عودته للملاعب هي فرصتك للتتويج. هيا، نحن كلنا خلفك".

ألفارو أربيلوا: "فتى من بلباو لا يمكنه أن يخشى أي شيء في الحياة، سدد على يساره، لأن يده اليسرى سيئة، وسنسجل".

سيسك فابريجاس: "تحدثت قليلا مع جيرارد (بيكيه) وقد أخبرني بالوضع، وأنا أشجعك أن تسدد ركلة الجزاء، أرجوك افعل ذلك. أعرف إيكر منذ سنوات طويلة، وقد لعبنا معا الكثير من ركلات الجزاء. سيكون متصلبًا للغاية لأني أعرف وبالتأكيد فهو لا يمارس أي نوع من الرياضة. سدد في الزاوية العلوية. سدد أعلى وبقوة ولن يصل لها أبدًا، لم يصل إليها أبدًا، ولن يصل إليها أبدًا. كن على ثقة".

أندريس إنييستا: "سدد على إيكر، ستكون مهمة صعبة، ولكن لا تتردد".

كارليس بويول: "افعلها يا إيباي، حتى أنا سجلت عليه!".

جوردي ألبا: "افعلها يا إيباي".

دافيد فيا: "افعلها يا إيباي، سدد بقوة على الأرض في زاوية، إيكر لن يتمكن من التصدي لها".

جوزيه مورينيو: "لو أجلسته على دكة البدلاء، فبالتأكيد كان هناك سبب لذلك، إنه سيئ للغاية، ستسجل ركلة الجزاء بسهولة".

Clip del año Vol. II pic.twitter.com/AQs8mwy5dg — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) February 18, 2023

وتدرّب كاسياس تحت قيادة مورينيو لـ 3 سنوات في ريال مدريد بين 2010 و2013.

وتوترت العلاقة بين الثنائي في الموسم الثالث، إذ قرر مورينيو إشراك أنطونيو أدان على حساب كاسياس، قبل أن يستقدم دييجو لوبيز في الشتاء ليكون حارسًا أساسيًا للفريق.