رد مفاجئ من حارس مرمى أوساسونا بعد سؤاله عن سلوك فينيسيوس

دافع سيرخيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا، عن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

هيريرا تألق بشدة أمام الميرنجي ومنع فينيسيوس من التسجيل في أكثر من فرصة مؤكدة، لكن فريقه خسر بهدفين دون رد في نهاية المطاف.

عند سؤاله بعد المباراة عن فينيسيوس، أوضح هيريرا: "سلوك فينيسيوس في المباراة كان عاديًا".

وشدد: "يجب إيقاف ما يحدث معه، أعتقد أن في أغلب الملاعب التي يزورها يتم مهاجمته بشكل زائد".

وأتم: "في كرة القدم هناك التحامات، وأعتقد أن هذه المسألة أخذت حيزًا أكبر من الطبيعي".

وسجل ريال مدريد هدفه الأول بعد 78 دقيقة من صمود المنافس، بواسطة فيدي فالفيردي من صناعة فينيسيوس، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

من جانبه، أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بجناحه البرازيلي: "فينيسيوس لاعب يصنع الفارق دائمًا، واليوم قدّم مباراة مذهلة وخلق فرصًا كثيرة في الشوط الثاني، الآن نهاجم بشكل مباشر أكثر. إنه لاعب غير عادي ولا يتوقف عن الهجوم والمراوغة".

وتابع: "لقد قدّم مستوى عظيمًا في الشوط الثاني، لأنه يرفع من نسقه عندما يشعر المدافعون بالإرهاق، صنع الهدف الأول ووصل إلى المرمى مرتين، قدّم مباراة غير عادية".

وعلّق أنشيلوتي على السباب الذي تعرض له فينيسيوس خلال وقفة الحداد قبل المباراة من أحد مشجعي أوساسونا: "ما حدث في دقيقة الحداد كان قلة احترام، ليس تجاه فينيسيوس، وإنما تجاه تركيا وسوريا. لكن بخلاف ذلك، فقد لعب فريق أوساسونا مباراة كرة قدم، لقد تنافس وكان ندًا، قاتل بشدة، لكن بشكل صحيح".

وقلّص ريال مدريد الفارق مؤقتا مع برشلونة إلى 5 نقاط، بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة في مقابل 56 نقطة لغريمه الأزلي.

فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 30 نقطة في المركز العاشر.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا في تكرار لنهائي الموسم الماضي.