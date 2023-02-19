أنشيلوتي: ما حدث أمام أوساسونا تقليل احترام لـ تركيا وسوريا

انتقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، ما حدث خلال الحداد قبل مباراة فريقه أمام أوساسونا، لكنه في الوقت نفسه أشاد بالمنافس وبحكم اللقاء.

وفاز ريال مدريد على مضيفه أوساسونا بهدفين دون رد في ملعب السادار بالجولة 22 للدوري الإسباني.

وصرّح أنشيلوتي بعد المباراة: "فينيسيوس لاعب يصنع الفارق دائمًا، واليوم قدّم مباراة مذهلة وخلق فرصًا كثيرة في الشوط الثاني، الآن نهاجم بشكل مباشر أكثر. إنه لاعب غير عادي ولا يتوقف عن الهجوم والمراوغة".

وتابع: "لقد قدّم مستوى عظيمًا في الشوط الثاني، لأنه يرفع من نسقه عندما يشعر المدافعون بالإرهاق، صنع الهدف الأول ووصل إلى المرمى مرتين، قدّم مباراة غير عادية".

وكشف: "أقل ما أعجبني في المباراة أن ما قدّمناه في الشوط الثاني كان يمكن تقديمه في الأول، أن نكون مباشرين أكثر. أمّا أكثر ما أعجبني فكانت صلابتنا، في اللحظات الصعبة لم نفقد التوازن. قدّمنا مباراة متكاملة، كان مهمًا الفوز اليوم للإبقاء على المنافسة".

وتابع ضاحكًا: "الرهان مع فالفيردي انتهى، لن أمزق بطاقة التدريب لأنه سجّل 11 هدفًا بالفعل".

وتحدث أنشيلوتي مع حكم اللقاء بين الشوطين بوجه غاضب، وعند سؤاله عن محتوى الحوار، أوضح: "لم أكن متفقًا مع مكان تنفيذ المخالفة الأخيرة على بعد 20 مترًا من مكان وقوعها. أريد تسليط الضوء على أن الحكم كان مميزًا اليوم وسيطر على المباراة، أكن احترامًا كبيرًا للحكام".

واعترف: "لقد كنت مخطئا، لأن الحكم شرح لي المخالفة بشكل جيد".

وشدد: "كانت مباراة كاملة ومليئة بالتنافسية. نحن راضون للغاية لأن فريقنا لعب جيدا، عانينا عندما توجب علينا المعاناة، وقد بحثنا عن اللحظة المناسبة للتسجيل".

وأشاد أنشيلوتي بـ ألفارو رودريجز المهاجم الشاب الذي صنع الهدف الثاني فور دخوله: "ألفارو لاعب يتمتع بالكثير من القدرات، إنه طويل للغاية ويجيد السيطرة على الكرة كما أنه مميز في ألعاب الهواء. إنه مهاجم قد يساعدنا كما ساعدنا اليوم. ليس من السهل للاعب شاب أن يدخل سريعا في أجواء ريال مدريد، لكنه صنع الفارق خلال 10 دقائق وصنع هدفين، لاعب آخر مكانه كان سيفكر في التسجيل بنفسه. يمكنه مساعدتنا هذا الموسم، أنا متأكد".

وعما إذا كان سيستمر ألفارو مع الفريق الأول، أوضح أنشيلوتي: "يجب أن نقرر ذلك مع راؤول، يحتاج إلى اللعب باستمرار ليتطور، لكنه لاعب سنستخدمه أيضًا. مستقبل ألفارو يجب أن يتحدد بالحديث مع راؤول".

وأبدى أنشيلوتي استعدادًا تامًا لمباراة ليفربول يوم الثلاثاء: "نحن بخير قبل الرحلة إلى أنفيلد. اليوم عانينا من مشكلة في اللحظة الأخيرة بسبب غياب تشواميني، لكن كروس عاد للتدريب وأعتقد أن بنزيمة بدوره سيكون جاهزًا لمباراة الثلاثاء. سنلعب مباراة ليفربول بكل الثقة الموجودة في العالم".

وسُئل أنشيلوتي عما إذا كان كامافينجا اللاعب الأكثر تطورًا هذا الموسم في فريقه، فأجاب: "أتفق مع ذلك، إنه يلعب بشكل مميز، نحن سعداء بما يقدّمه. حالته البدنية جيدة للغاية ويضع كثيرًا من الطاقة حيث يلعب. اليوم قدّم مباراة مميزة للغاية دفاعيًا، وعندما لعبنا بثنائي ارتكاز (كامافينجا وفالفيردي) استطاع صناعة الفارق".

وعلّق أنشيلوتي على السباب الذي تعرض له فينيسيوس خلال وقفة الحداد قبل المباراة من أحد مشجعي أوساسونا: "ما حدث في دقيقة الحداد كان قلة احترام، ليس تجاه فينيسيوس، وإنما تجاه تركيا وسوريا. لكن بخلاف ذلك، فقد لعب فريق أوساسونا مباراة كرة قدم، لقد تنافس وكان ندًا، قاتل بشدة، لكن بشكل صحيح".

وأتم معلنا: "كارباخال سيشارك في أنفيلد".

وقلّص ريال مدريد الفارق مؤقتا مع برشلونة إلى 5 نقاط، بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة في مقابل 56 نقطة لغريمه الأزلي.

فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 30 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح فالفيردي التسجيل في الدقيقة 78 بعد عرضية فينيسيوس، قبل أن يضيف أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتمريرة من ألفارو رودريجيز.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا في تكرار لنهائي الموسم الماضي.