مواعيد مباريات الأحد 19 فبراير 2023 - أمم إفريقيا للشباب.. وصدام مصري في إفريقيا

الأحد، 19 فبراير 2023 - 10:34

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

تنطلق اليوم الأحد منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب التي تستضيفها مصر.

FilGoal.com يقدم مواعيد مباريات الأحد 19 فبراير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هـــنــــا

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كأس الأمم الإفريقية للشباب

تفتتح مصر البطولة بمواجهة موزمبيق في الرابعة عصرً، مباراة تنقلها beIN Sports Extra 1، كما يمكنك متابعتها عبر تايم سبورت (البث الأرضي) بتعليق طارق الأدور.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى، تلعب نيجيريا أمام السنغال في السابعة مساءً عبر beIN Sports Extra 1 أيضًا، كما يمكن متابعتها عبر تايم سبورت (البث الأرضي) كذلك.

الدوري المصري

وفي مباراة محلية وحيدة، يلعب البنك الأهلي أمام سموحة في الخامسة مساءً، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الكواليني.

الكونفدرالية

وعودة للمنافسات القارية، بمواجهة مصرية مصرية بين فيوتشر وبيراميدز في السادسة مساءً عبر beIN Sports 6 بتعليق محمد فوزي.

كما يلعب الجيش الملكي المغربي أمام أسكو كارا التوجولي في التاسعة مساءً عبر beIN Sports 4 بتعليق جود بده.

الدوري الإنجليزي

وفي مباراة منتظرة، يلتقي مانشستر يونايتد بـ ليستر سيتي في الرابعة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حسن العيدروس.

كما يتواجه توتنام هوتسبير مع وست هام يونايتد في السادسة والنصف مساءً عبر نفس المحطة، لكن بتعليق حفيظ دراجي.

الدوري الإسباني

وفي العاشرة مساءً يلعب المتصدر برشلونة أمام ضيفه قادش عبر beIN Sports 1 بتعليق خليل البلوشي.

كما يلتقي أتليتكو مدريد بـ أتليتك بلباو عبر نفس المحطة في السابعة والنصف مساءً بتعليق عصام الشوالي.

ويحل إشبيلية ضيفًا على رايو فايكانو في الخامسة والربع مساءً عبر نفس المحطة، بتعليق عامر الخوذيري.

الدوري الإيطالي

ويحل يوفنتوس ضيفا على سبيزيا في السابعة مساءً عبر أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق خالد الغول.

كما يستقبل روما نظيره هيلاس فيرونا في العاشرة إلا ربع مساء عبر نفس المحطة بتعليق حازم عبد السلام.

ويحل لاتسيو ضيفا على ساليرنيتانا في الرابعة عصرًا عبر أبوظبي الرياضية بريميوم 1 كذلك بتعليق أحمد الحامد.

وفي وقت مبكر، يستقبل أتالانتا نظيره ليتشي في الواحدة والنصف ظهرا بتعليق محمد حسين.

الدوري الفرنسي

وفي قمة مثيرة، يلعب باريس سان جيرمان أمام ليل في الثانية ظهرًا، مباراة تنقلها beIN Sports Premium 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كما يحل نانت -فريق مصطفى محمد- ضيفا على لانس في السادسة و5 دقائق مساءً عبر beIN Sports 2 بتعليق مضر اليوسف.

ويحل أوليمبيك مارسيليا ضيفا على تولوز في العاشرة إلا ربع مساءً عبر beIN Sports 2 بتعليق نوفل باشي.

الدوري الألماني

وسعيًا لافتكاك الصدارة، يستقبل يونيون برلين نظيره شالكه في الرابعة والنصف عصرًا عبر beIN Sports 3 بتعليق حسام الدمسيسي.

كما يعمل بوروسيا دورتموند على تضييق الخناق عندما يستقبل هيرتا برلين في السادسة والنصف مساءً عبر beIN Sports 3 بتعليق محمد بركات.

دوري أبطال آسيا

ومع استئناف المسابقة تُقام مباريات خروج المغلوب في منافسات الغرب، يلعب الشباب السعودي أمام ناساف كارشي الأوزبكي في الثامنة مساءً عبر beIN Sports AFC بتعليق أحمد البلوشي.

وفي مباراة أخرى، يلتقي الدحيل القطري بمواطنه الريان في الخامسة مساءً عبر نفس المحطة بتعليق يوسف سيف.

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