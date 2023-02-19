كرة يد - فوز الأهلي والزمالك والشمس في بداية الدور الثاني من الدوري

أقيمت اليوم مباريات الجولة الثامنة والتي تمثل بداية الدور الثاني من في المرحلة الثانية من دوري عمومي السيدات لكرة اليد.

وشهدت المباريات فوز الأهلي وسبورتنج والزمالك والشمس.

وجاءت نتائج الجولة الثامنة:

سموحة 21-23 الزمالك

الطيران 22-26 الأهلي

سبورتنج 31-23 المعادي

الجزيرة 23-24 الشمس

وتقام المرحلة الثانية من دوري عمومي السيدات بمشاركة ثمانية فرق.

وإليكم الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة:

1- الأهلي 23 نقطة

2- الشمس 20 نقطة

3- سبورتنج 19 نقطة

4- الزمالك 18 نقطة

5- سموحة 16 نقطة

6- الطيران 13 نقاط

7- المعادي 11 نقاط

8- الجزيرة 8 نقاط

ويتأهل أول أربعة فرق من المرحلة الثانية إلى الدور النهائي لحسم اللقب على أن تختتم المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 21 مارس.

ويصعد الفريق صاحب المركز الأول ورصيده نقطتين بينما المركز الثاني 1.5 نقطة والثالث بنقطة واحدة وأخيرا الرابع بـ 0.5 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية من دوري عمومي السيدات خلال الفترة من 27 أبريل إلى 29 من الشهر نفسه، بنظام مجموعة من دور واحد بين الفرق الأربعة المتأهلة.