كرة يد - فوز الأهلي والزمالك والشمس في بداية الدور الثاني من الدوري

الأحد، 19 فبراير 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

ليلى حماد - سيدات يد الأهلي

أقيمت اليوم مباريات الجولة الثامنة والتي تمثل بداية الدور الثاني من في المرحلة الثانية من دوري عمومي السيدات لكرة اليد.

وشهدت المباريات فوز الأهلي وسبورتنج والزمالك والشمس.

وجاءت نتائج الجولة الثامنة:

أخبار متعلقة:
كرة يد - سيدات الأهلي يتعادلن في الدوري.. وفوز سبورتنج والزمالك يد – الأهلي والزمالك يواصلان تحقيق الانتصارات في دوري المحترفين.. تعرف على الترتيب كرة يد - فوز الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة لدوري المحترفين.. تعرف على الترتيب كرة يد - الاهلي والزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر

سموحة 21-23 الزمالك

الطيران 22-26 الأهلي

سبورتنج 31-23 المعادي

الجزيرة 23-24 الشمس

وتقام المرحلة الثانية من دوري عمومي السيدات بمشاركة ثمانية فرق.

وإليكم الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة:

1- الأهلي 23 نقطة

2- الشمس 20 نقطة

3- سبورتنج 19 نقطة

4- الزمالك 18 نقطة

5- سموحة 16 نقطة

6- الطيران 13 نقاط

7- المعادي 11 نقاط

8- الجزيرة 8 نقاط

ويتأهل أول أربعة فرق من المرحلة الثانية إلى الدور النهائي لحسم اللقب على أن تختتم المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 21 مارس.

ويصعد الفريق صاحب المركز الأول ورصيده نقطتين بينما المركز الثاني 1.5 نقطة والثالث بنقطة واحدة وأخيرا الرابع بـ 0.5 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية من دوري عمومي السيدات خلال الفترة من 27 أبريل إلى 29 من الشهر نفسه، بنظام مجموعة من دور واحد بين الفرق الأربعة المتأهلة.

كرة يد دوري سيدات كرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - سيدات الأهلي يتعادلن في الدوري.. وفوز سبورتنج والزمالك يد – الأهلي والزمالك يواصلان تحقيق الانتصارات في دوري المحترفين.. تعرف على الترتيب كرة يد - فوز الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة لدوري المحترفين.. تعرف على الترتيب كرة يد - الاهلي والزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر كرة يد - سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة.. وتعادل سبورتنج أمام الزمالك كرة يد - فوز الأهلي وخسارة الزمالك في دوري السيدات كرة يد - فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية لدوري المحترفين.. تعرف على الترتيب كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: الأهلي لم يطلب أنس أسامة وأحمد عادل.. وهذا موقفنا
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على طبيب الهلال: هو من اعتدى والدليل طرده 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة الزمالك – نبيل معلول: شباب بلوزداد يستحق الذهاب بعيدا في دوري الأبطال 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - فوز الأهلي والزمالك والشمس في بداية الدور الثاني من الدوري 35 دقيقة | كرة يد
بيولي: علينا البناء على النتائج الأخيرة.. ولم نضمن تواجدنا في دوري الأبطال بعد 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا للشباب - هداف أوروبا يحمل آمال مصر.. وصدام ناري بين نيجيريا والسنغال 48 دقيقة | الكرة المصرية
حلول طبية من كاف لمواجهة أزمة التسنين.. والكاميرون آخر الضحايا 49 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مؤتمر علي ماهر: هذا ما نحتاجه للفوز على بيراميدز.. ونعاني من تلاحم المباريات 49 دقيقة | الكرة المصرية
بهدفين متأخرين.. ريال مدريد يهزم أوساسونا ويقلص الفارق مع برشلونة مؤقتا 55 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو