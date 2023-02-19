بيولي: علينا البناء على النتائج الأخيرة.. ولم نضمن تواجدنا في دوري الأبطال بعد

يريد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي مواصلة البناء على نتائج الفريق الأخيرة.

وحقق ميلان الفوز الثالث على التوالي في جميع المسابقات بنتيجة 1-0.

وقال بيولي لشبكة "دازن" عقب نهاية اللقاء: "عندما يكون علينا الدفاع لابد من أن نفعل ذلك بطاقة وقوة، بإمكاننا اللعب بشكل أفضل لكن مونزا كان أفضل في الشوط الثاني ومررنا بأسبوع صعب من الناحية البدنية والذهنية".

وأكمل "كان لدينا فرصا أكثر في اللقاء، ربما فرصتين كبيرتين، لكن بالنظر للموقف الحالي، علينا البناء على ذلك ومحاولة تحقيق النتائج".

وعن أسلوب الفريق قال بيولي: "الخطوات المقبلة هي البناء لنكون أفضل في لعب الكرة من الخلف وأن نكون أكثر استمرارية ونصنع فرصا للتسجيل".





































وواصل "مونزا في الشوط الثاني كسر خطوط الفريق في وجود براهيم دياز وكان علينا أن نتقدم للأمام أكثر، أريد رؤية تحسن في طريقة بناء اللعب وإيجاد خيارات أفضل هجومية".

وأردف "الفوز بـ 3 مباريات مثل هذه، عانينا ولعبنا كفريق، والآن نريد الاستشفاء واستعادة الطاقة للقاء أتالانتا، لم نضمن تواجدنا في دوري أبطال أوروبا لكن علينا الحفاظ على نظافة شباكنا ثم سنكون مؤهلين للفوز بالمباريات حتى النهاية".

وأتم عن فرصة شارل دي كيتلاري قائلا: "اعتقد إنه يحتاج لتسجيل هدف، هو لاعب شاب، ونأمل أن يقدم المزيد وهدف سيعني له الكثير، يحصل على فرص كثيرة، أنا متأكد أنه سيسجل، لديه الجودة وأريده أن يواصل الإيمان بنفسه".

video:1

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 44 نقطة في المركز الثاني بنفس رصيد إنتر الذي يستعد لمواجهة أودينيزي بعد قليل.

وحقق الروسونيري فوزه الثالث على التوالي وجميعها بنتيجة 1-0 في جميع المسابقات، بعد 7 مباريات دون فوز.

بينما توقف رصيد مونزا عند 29 نقطة في المركز العاشر.