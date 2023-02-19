بيولي: علينا البناء على النتائج الأخيرة.. ولم نضمن تواجدنا في دوري الأبطال بعد

الأحد، 19 فبراير 2023 - 00:13

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يريد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي مواصلة البناء على نتائج الفريق الأخيرة.

وحقق ميلان الفوز الثالث على التوالي في جميع المسابقات بنتيجة 1-0.

وقال بيولي لشبكة "دازن" عقب نهاية اللقاء: "عندما يكون علينا الدفاع لابد من أن نفعل ذلك بطاقة وقوة، بإمكاننا اللعب بشكل أفضل لكن مونزا كان أفضل في الشوط الثاني ومررنا بأسبوع صعب من الناحية البدنية والذهنية".

أخبار متعلقة:
1-0؟ لا مشكلة.. ميلان ينتصر على مونزا ويزاحم إنتر مؤقتا في وصافة الدوري تشكيل ميلان - عودة توموري وأوريجي يقود الهجوم أمام مونزا إيريك توهير مالك إنتر ميلان السابق يتولى رئاسة الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم الفارق بينهما 25 عاما.. إبراهيموفيتش يتدرب مع نجله في ميلان

وأكمل "كان لدينا فرصا أكثر في اللقاء، ربما فرصتين كبيرتين، لكن بالنظر للموقف الحالي، علينا البناء على ذلك ومحاولة تحقيق النتائج".

وعن أسلوب الفريق قال بيولي: "الخطوات المقبلة هي البناء لنكون أفضل في لعب الكرة من الخلف وأن نكون أكثر استمرارية ونصنع فرصا للتسجيل".

وواصل "مونزا في الشوط الثاني كسر خطوط الفريق في وجود براهيم دياز وكان علينا أن نتقدم للأمام أكثر، أريد رؤية تحسن في طريقة بناء اللعب وإيجاد خيارات أفضل هجومية".

وأردف "الفوز بـ 3 مباريات مثل هذه، عانينا ولعبنا كفريق، والآن نريد الاستشفاء واستعادة الطاقة للقاء أتالانتا، لم نضمن تواجدنا في دوري أبطال أوروبا لكن علينا الحفاظ على نظافة شباكنا ثم سنكون مؤهلين للفوز بالمباريات حتى النهاية".

وأتم عن فرصة شارل دي كيتلاري قائلا: "اعتقد إنه يحتاج لتسجيل هدف، هو لاعب شاب، ونأمل أن يقدم المزيد وهدف سيعني له الكثير، يحصل على فرص كثيرة، أنا متأكد أنه سيسجل، لديه الجودة وأريده أن يواصل الإيمان بنفسه".

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 44 نقطة في المركز الثاني بنفس رصيد إنتر الذي يستعد لمواجهة أودينيزي بعد قليل.

وحقق الروسونيري فوزه الثالث على التوالي وجميعها بنتيجة 1-0 في جميع المسابقات، بعد 7 مباريات دون فوز.

بينما توقف رصيد مونزا عند 29 نقطة في المركز العاشر.

الدوري الإيطالي ميلان مونزا ستيفانو بيولي
نرشح لكم
بهدفين متأخرين.. ريال مدريد يهزم أوساسونا ويقلص الفارق مع برشلونة مؤقتا ردا على نتيجة الدور الأول.. إنتر ينتصر على أودينيزي وينفرد بوصافة الدوري كلوب: لا يمكنني انتظار ريال مدريد.. وكاريوس حارس عظيم انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(2) ريال مدريد.. نهاية المباراة انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (3) (1) أودينيزي.. النيراتزوري يرد بالتخصص.. ليفريول يهزم نيوكاسل ويشعل صراع التأهل لـ دوري أبطال أوروبا تشكيل إنتر - هاندانوفيتش وبروزوفيتش أساسيان ضد أودينيزي.. ولاوتارو وهاكان على الدكة ووكر: لا يمكن إلقاء اللوم على شخص بعينه.. أتمنى أن تنقلب الأمور لصالحنا
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على طبيب الهلال: هو من اعتدى والدليل طرده 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مجموعة الزمالك – نبيل معلول: شباب بلوزداد يستحق الذهاب بعيدا في دوري الأبطال 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - فوز الأهلي والزمالك والشمس في بداية الدور الثاني من الدوري 2 ساعة | كرة يد
بيولي: علينا البناء على النتائج الأخيرة.. ولم نضمن تواجدنا في دوري الأبطال بعد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا للشباب - هداف أوروبا يحمل آمال مصر.. وصدام ناري بين نيجيريا والسنغال 2 ساعة | الكرة المصرية
حلول طبية من كاف لمواجهة أزمة التسنين.. والكاميرون آخر الضحايا 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مؤتمر علي ماهر: هذا ما نحتاجه للفوز على بيراميدز.. ونعاني من تلاحم المباريات 2 ساعة | الكرة المصرية
بهدفين متأخرين.. ريال مدريد يهزم أوساسونا ويقلص الفارق مع برشلونة مؤقتا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو