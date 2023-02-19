مؤتمر علي ماهر: هذا ما نحتاجه للفوز على بيراميدز.. ونعاني من تلاحم المباريات

اعترف علي ماهر مدرب فيوتشر بصعوبة المواجهة المرتقبة ضد بيراميدز لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرات فريقه.

ويلتقي بيراميدز مع فيوتشر مساء الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ماهر في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "بيراميدز يمتلك مجموعة لاعبين مميزين لكننا نمتلك الطموح والرغبة من أجل تحقيق النقاط الثلاث، ونلعب جميع المباريات من أجل الفوز فقط".

وأضاف "نراهن دائما على شخصية اللاعبين، ونمتلك مجموعة لاعبين مميزين لديهم خبرات كبيرة على المستوى الإفريقي".

وشدد "مباراة بيراميدز لن تكون سهلة، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا من أجل تحقيق الانتصار"

وواصل "الفوز بمواجهة بيراميدز يحتاج إلى إصرار كبير من اللاعبين، لأن نتيجة المباراة ستؤثر في حسابات التأهل والمنافسة على صدارة المجموعة".

وتابع "جميع الفرق في البطولة قوية، شاهدنا مباراة بيراميدز والجيش الملكي، وسعداء بالأجواء التنافسية. نحتاج لاعبين أصحاب شخصية من أجل الفوز لإظهار إمكانيات الفريق الحقيقية".

واختتم "ضغط المباريات علاجه الوحيد إعادة الاستشفاء للاعبين بشكل سريع. نعم نعاني من تلاحم كبير في المباريات ولكننا بحاجة للفصل بين المنافسات المحلية والإفريقية التي تحتاج شخصية وتماسك من اللاعبين".

وبدأ كلا الفريقين مشواره في البطولة بالتعادل، فعاد فيوتشر بتعادل ثمين من أرض كارا بنتيجة 1-1، فيما فرط بيراميدز في نقطتين على ملعبه ضد الجيش الملكي.

ويدير اللقاء طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.

وسبق أن أدار غربال مباراة الأهلي وفلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بنتيجة 4-2.

وستكون تلك أول مباراة بين الفريقين يديرها حكما غير محمد معروف، الذي أدار المواجهات الثلاث السابقة بينهما في الدوري المصري.