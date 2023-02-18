بهدفين متأخرين.. ريال مدريد يهزم أوساسونا ويقلص الفارق مع برشلونة مؤقتا

قلص ريال مدريد الفارق مع برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا بعد الفوز على أوساسونا.

وفاز ريال مدريد على أوساسونا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "السادار"، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

سجل فيديريكو فالفيردي، وماركو أسينسيو هدفا ريال مدريد في المباراة.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 51 نقطة في المركز الثاني، ومقلصا الفارق مع برشلونة إلى 5 نقاط مؤقتا، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 30 نقطة في المركز العاشر.



































التشكيل

بدأ كارلو أنشيلوتي بـ رودريجو سيلفا كمهاجم صريح، بجانب فيديريكو فالفيردي، وفينيسيوس جونيور في ظل غياب كريم بنزيمة للإصابة.

من جهة أخرى، بدأ داني سيبايوس في وسط الملعب في غياب توني كروس للإصابة.

وعاد تيبو كورتوا لحراسة المرمى على حساب أندري لونين بعد تعافي الحارس البلجيكي من الإصابة التي أبعتده عن بطولة كأس العالم للأندية.

عودة كورتوا، وفالفيردي يقود هجوم ريال مدريد بجوار رودريجو وفينيسيوس أمام أوساسونا 📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/efYNRKhmjk — FilGoal (@FilGoal) February 18, 2023

وصف المباراة

بداية المباراة شهدت تدخلات عنيفة بين الفريقين، وتعرض إدوارد كمافينجا لإصابة في الدقيقة الرابعة، لكنه تلقى العلاج واستكمل اللعب.

وحاول أوساسونا في الدقيقة الثامنة وكان قريبا من التقدم بعد توغل عبد الصمد الزلزولي، ثم عرضية مرت من الجميع، لكن فالفيردي تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة قبل متابعة روبن جارسيا.

رد ريال مدريد في الدقيقة العاشرة وكاد فينيسيوس جونيور يتقدم. بينية طويلة من سيبايوس، انقض عليها فينيسيوس وقطعها من أمام أوناي جارسيا لينفرد ويسدد، لكن سيرخيو هيريرا تصدى لها وحولها إلى ركنية.

أوساسونا واصل الضغط في الدقيقة الـ14 وسدد مويسيس جوميز كرة قوية، ليتصدى لها تيبو كورتوا بصعوبة.

وكانت آخر محاولات الشوط في الدقيقة الـ41 بعدما قطع لاعبو أوساسونا الكرة من دفاع ريال مدريد، ووصلت الكرة إلى أنتي بوديمير على حدود منطقة الجزاء، لكنه سدد بجانب القائم بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

ريال مدريد حاول التقدم مبكرا مع بداية الشوط الثاني، وسجل فينيسيوس بالفعل في الدقيقة الـ52 لكن من موقف تسلل، ليلغى الهدف.

وواصل فيني إهدار الفرص في الدقيقة الـ56. انفرد بالمرمى وحاول مراوغة الحارس، ليقطعها هيريرا ويمسك بالكرة.

وكاد رد أوساسونا أن يكون قويا بهدف أول في الدقيقة الـ62. مويسيس جوميز توغل وسدد يسارية قوية في القائم الأيسر لـ تيبو كورتوا.

تبديلات

هنا تدخل المدربان. بدأ جاجوبا أراستي في الدقيقة الـ63 ودفع بـ دييجو مورينو في صفوف أوساسونا بدلا من روبن جارسيا.

ورد أنشيلوتي في الدقيقة الـ66 ودفع بـ ماركو أسينسيو بدلا من داني سيبايوس.

ومرة أخرى أهدر فينيسيوس الفرصة للتقدم في الدقيقة الـ74. انفرد بالمرمى وحاول مراوغة الحارس وسدد، لكن سيرخيو هيريرا تصدى للكرة على مرتين.

ولجأ أنشيلوتي إلى دكته مجددا في الدقيقة الـ77، فشارك داني كاربخال بدلا من ناتشو فيرنانديز لتنشيط الجبهة اليمنى.

أهداف متأخرة

وأخيرا جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ79. فينيسيوس جونيور توغل وأرسل عرضية أرضية من الجهة اليسرى، قابلها فيديريكو فالفيردي بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

هدف هو الـ12 لـ فيدي فالفيردي هذا الموسم بمختلف البطولات.

أوساسونا أجرى تبديلات جديدا في الدقيقة الـ84 بدخول كيكي جارسيا بدلا من لوكاس تورو.

أنشيلوتي دفع بالشاب ألفارو رودريجيز في الدقيقة الـ88 بدلا من رودريجو.

على الفور ومن اللمسة الأولى، صنع ألفارو هدفا لـ فينيسوس جونيور، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف للتسلل.

ألفارو صنع مجددا في الدقيقة الـ92 إلى ماركو أسينسو، والذي سجل هدفا هذه المرة منهيا المباراة بهدفين مقابل لا شيء لصالح ريال مدريد.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 51 نقطة في المركز الثاني، ومقلصا الفارق مع برشلونة إلى 5 نقاط مؤقتا، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 30 نقطة في المركز العاشر.