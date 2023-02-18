ردا على نتيجة الدور الأول.. إنتر ينتصر على أودينيزي وينفرد بوصافة الدوري

أعاد إنتر الفارق مع نابولي لـ 15 نقطة بالفوز على نابولي بنتيجة 3-1 في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف إنتر: روميلو لوكاكو وهنريك ميختاريان ولاوتارو مارتينيز، فيما سجل ساندي لوفيتش هدف أودينيزي الوحيد.

ورد إنتر على نتيجة الدور الأول والتي انتهت بفوز أودينيزي 3-1 في أوديني.

وتتواصل مشاكل أودينيزي فرغم البداية المميزة إلا أن الفريق لم يحقق الفوز سوى مرة وحيدة منذ الجولة الثامنة في الدوري هذا الموسم جاءت على حساب سامبدوريا.

الفوز رفع رصيد إنتر لـ 47 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة عن نابولي المتصدر و3 نقاط عن ميلان الثالث.

فيما توقف رصيد أودينيزي عند 30 نقطة في المركز التاسع.

بتعليق فارس عوض شاهد أهداف المباراة المثيرة إنتر 3-1 أودينيزي#الدوري_الإيطالي #إنتر_أودينيزي pic.twitter.com/reGDBiA2Ho — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2023

التشكيل

شهد التشكيل الأساسي للإنتر مشاركة سمير هاندانوفيتش ومارسيلو بروزوفيتش لأول مرة منذ 5 أشهر مع إنتر.

وأجرى سيموني إنزاجي مداورة في التشكيل لإراحة لاعبيه قبل لقاء دوري الأبطال ضد بورتو البرتغالي.

فجلس أندري أونانا ولاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوجلو وميلان شكرينار على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بدأ إنتر اللقاء بقوة وفي الدقيقة العاشرة طالب لاعبو النيراتزوري باحتساب ركلة جزاء من نصيب نيكولو باريلا.

في الدقيقة 16 احتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو لصالح دينزل دومفريز.

انبرى لها روميلو لوكاكو وسددها على يسار الحارس الذي تصدى لها.

لكن الحكم أمر بإعادة الركلة من جديد فسدد البلجيكي بكل قوة في نفس الزاوية معلنا تقدم إنتر بالهدف الأول في الدقيقة 19.

سجل البلحيكي هدفه الأول في الدوري الإيطالي منذ 189 يوما سجل آخر مرة ضد ليتشي في 13 أغسطس 2022.

وهدفه ضد أودينيزي اليوم هو الأول له على ملعب جوسيبي مياتزا منذ 23 مايو 2021 وكانت ضد أودينيزي أيضا.

حاول إنتر تسجيل هدف ثاني، وقبل نهاية الشوط الأول ومن مرتدة سريعة مرر روبرتو بيريرا كرة إلى ساندي لوفريتش الذي سدد من داخل منطقة الجزاء كرة قوية في شباك هاندانوفيتش معلنا التعادل في الدقيقة 43.

التغييرات أتت ثمارها، وضغط إنتر القوي أسفر عن الهدف الثاني في الدقيقة 73.

عرضية أرضية من ديماركو سددها مخيتاريان في الشباك على يسار الحارس معلنا هدف تقدم إنتر.

وفي الدقيقة 88 انفرد لاوتارو مارتينيز وسدد كرة ساقطة من فوق الحارس لكنها علت العارضة.

الأرجنتيني جاءته الفرصة مجددا فسدد على يمين الحارس تلك المرة موقعا على هدفه الـ13 في الدوري والثالث لإنتر في اللقاء مؤكدا فوز النيراتزوري.