جنش: أحاول نقل خبراتي الإفريقية للاعبي فيوتشر.. ومواجهة بيراميدز مختلفة

شدد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فيوتشر على أنه يعمل على نقل خبراته الإفريقية للاعبي فريقه.

ويلتقي بيراميدز مع فيوتشر مساء الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جنش في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بيراميدز: "أحاول دائما نقل خبراتي في المواجهات الإفريقية للاعبين، الخبرات دائما ما تعطي أفضلية للفرق خاصة خلال المباريات التي تقام خارج ملعبك".

وشدد "مباراة بيراميدز ومواجهات الفرق المصرية بشكل عام الأمر يكون مختلف، لأن جميع اللاعبين على دراية بإمكانيات بعضهم البعض".

واختتم "هدفنا تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث وسنعمل على ذلك من خلال تنفيذ تعليمات الجهاز الفني".

وبدأ كلا الفريقين مشواره في البطولة بالتعادل، فعاد فيوتشر بتعادل ثمين من أرض كارا بنتيجة 1-1، فيما فرط بيراميدز في نقطتين على ملعبه ضد الجيش الملكي.

ويدير اللقاء طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.

وسبق أن أدار غربال مباراة الأهلي وفلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بنتيجة 4-2.

وستكون تلك أول مباراة بين الفريقين يديرها حكما غير محمد معروف، الذي أدار المواجهات الثلاث السابقة بينهما في الدوري المصري.

وشهدت المواجهات الثلاث تعادلين وفوز فيوتشر في واحدة.