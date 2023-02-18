كلوب: لا يمكنني انتظار ريال مدريد.. وكاريوس حارس عظيم

السبت، 18 فبراير 2023 - 23:20

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه حقق انتصارا مستحقا على حساب نيوكاسل يونايتد.

وفاز ليفربول على نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وسجل داروين نونيز، وكودي جاكبو هدفا ليفربول في اللقاء.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب الهلال: لم نخش الأهلي.. وكنا الأفضل فنيا هيثم حسن ذو الأصول المصرية يخوض أول مباراة في الدوري الإسباني بقميص فياريال بالتخصص.. ليفريول يهزم نيوكاسل ويشعل صراع التأهل لـ دوري أبطال أوروبا ووكر: لا يمكن إلقاء اللوم على شخص بعينه.. أتمنى أن تنقلب الأمور لصالحنا

وقال كلوب عبر "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "حققنا فوزا مستحقا. أمام 10 لاعبين لهذه المدة الطويلة سيكون بإمكانك بالطبع صناعة فرص أكثر وتسجيل المزيد من الأهداف ولكننا فقدنا التركيز في لحظات وتركنا باب العودة مفتوحا لنيوكاسل".

وتعرض نيك بوب حارس نيوكاسل للطرد بعدما أخطأ تقدير الكرة في أحد هجمات ليفربول ومسكها بيده خارج منطقة الجزاء.

وأضاف " داروين نونيز لديه مشاكل في الكتف، علينا أن نرى الفحوصات وننتظر النتيجة. نأمل ألا يكون الأمر خطيرا".

وشدد "الآن علينا الاستعداد لمواجهة ريال مدريد، تحدي كبير ولكن المباراة في أنفيلد ولا يمكنني الانتظار".

ويستضيف ليفربول منافسه ريال مدريد ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن حارس مرمى نيوكاسل وليفربول السابق لوريس كاريوس أوضح "الاعتماد على كاريوس؟ بالتأكيد يمكنك الاعتماد عليه، إنه حارس مرمى عظيم".

طرد نيك بوب سيضر نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأحد المقبل كذلك، إذ سيضطر الفريق الأبيض والأسود لخوض المباراة بحراسة لوريس كاريوس بسبب طرد نيك بوب، ومشاركة البديل مارتين دوبرافكا من قبل في ذات البطولة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

الفوز أشعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ قلص الفارق بين ليفربول ونيوكاسل إلى 6 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة لـ ليفربول أمام ولفرهامبتون.

ليفربول رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن من 22 مباراة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع من 23 مباراة.

ليفربول ريال مدريد يورجن كلوب
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(0) ريال مدريد.. القااائم يمنع مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (2) (1) أودينيزي.. الثاااااني بالتخصص.. ليفريول يهزم نيوكاسل ويشعل صراع التأهل لـ دوري أبطال أوروبا تشكيل إنتر - هاندانوفيتش وبروزوفيتش أساسيان ضد أودينيزي.. ولاوتارو وهاكان على الدكة ووكر: لا يمكن إلقاء اللوم على شخص بعينه.. أتمنى أن تنقلب الأمور لصالحنا جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام نوتنجهام ولم نسجل هدف الفوز.. ماذا يمكنني أن أقول؟ 1-0؟ لا مشكلة.. ميلان ينتصر على مونزا ويزاحم إنتر مؤقتا في وصافة الدوري تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا وفينيسيوس.. وغياب بنزيمة أمام أوساسونا
أخر الأخبار
كلوب: لا يمكنني انتظار ريال مدريد.. وكاريوس حارس عظيم 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب الهلال: لم نخش الأهلي.. وكنا الأفضل فنيا 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة الزمالك – الترجي يصعق شباب بلوزداد بصاروخية الهوني 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
الهلال: الفوز على الأهلي رد للاعتبار ورسالة لمن يحيك لنا المؤامرات 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
هيثم حسن ذو الأصول المصرية يخوض أول مباراة في الدوري الإسباني بقميص فياريال ساعة | المحترفون
مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(0) ريال مدريد.. القااائم يمنع ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (2) (1) أودينيزي.. الثاااااني ساعة | الكرة الأوروبية
نصف مليار جنيه سوداني.. الهلال يسلم لاعبيه مكافآت الفوز على الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو