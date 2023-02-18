كلوب: لا يمكنني انتظار ريال مدريد.. وكاريوس حارس عظيم

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه حقق انتصارا مستحقا على حساب نيوكاسل يونايتد.

وفاز ليفربول على نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وسجل داروين نونيز، وكودي جاكبو هدفا ليفربول في اللقاء.

وقال كلوب عبر "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "حققنا فوزا مستحقا. أمام 10 لاعبين لهذه المدة الطويلة سيكون بإمكانك بالطبع صناعة فرص أكثر وتسجيل المزيد من الأهداف ولكننا فقدنا التركيز في لحظات وتركنا باب العودة مفتوحا لنيوكاسل".

وتعرض نيك بوب حارس نيوكاسل للطرد بعدما أخطأ تقدير الكرة في أحد هجمات ليفربول ومسكها بيده خارج منطقة الجزاء.

وأضاف " داروين نونيز لديه مشاكل في الكتف، علينا أن نرى الفحوصات وننتظر النتيجة. نأمل ألا يكون الأمر خطيرا".

وشدد "الآن علينا الاستعداد لمواجهة ريال مدريد، تحدي كبير ولكن المباراة في أنفيلد ولا يمكنني الانتظار".

ويستضيف ليفربول منافسه ريال مدريد ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن حارس مرمى نيوكاسل وليفربول السابق لوريس كاريوس أوضح "الاعتماد على كاريوس؟ بالتأكيد يمكنك الاعتماد عليه، إنه حارس مرمى عظيم".

طرد نيك بوب سيضر نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأحد المقبل كذلك، إذ سيضطر الفريق الأبيض والأسود لخوض المباراة بحراسة لوريس كاريوس بسبب طرد نيك بوب، ومشاركة البديل مارتين دوبرافكا من قبل في ذات البطولة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

الفوز أشعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ قلص الفارق بين ليفربول ونيوكاسل إلى 6 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة لـ ليفربول أمام ولفرهامبتون.

ليفربول رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن من 22 مباراة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع من 23 مباراة.